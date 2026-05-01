Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив незадоволення реакцією європейських політиків на його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. За його словами, в Брюсселі постійно звучать критичні зауваження щодо його контактів із Путіним, і політики пояснюють йому, чому він не повинен проводити ці зустрічі. Однак Фіцо підкреслив, що в неформальних бесідах вони часто намагаються дізнатися подробиці цих переговорів.

"Я зустрічаюся з Путіним, мене критикують, а потім, коли я повертаюся, всі в туалетах Брюсселя запитують, що він сказав. То чому б їм не піти і не поговорити з ним самостійно?" – заявив прем'єр, виказавши своє обурення з цього приводу.

Фіцо також жорстко розкритикував діяльність ООН, назвавши організацію "посміховиськом". Він зауважив, що її роль у забезпеченні миру та застосуванні військової сили там, де це необхідно, з часом значно ослабла.

"Сьогодні ООН – це просто посміховисько. Хто зупинить американців в Іраку? Хто зупинить Росію в Україні? Хто зупинить США в Ірані чи Венесуелі?" – запитував Фіцо, підкреслюючи бездіяльність міжнародних інститутів у багатьох конфліктах.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Фіцо планує поїздку до Москви 9 травня через Польщу, після того як Балтійські країни відмовилися пропустити його літак через свій повітряний простір. Кремль підтвердив участь словацького прем'єра у військовому параді на честь Дня Перемоги. На саміті ЄС польський прем'єр Дональд Туск також не залишив без уваги зв'язки Фіцо з Москвою, відзначивши це в своєму стилі.

"Коментарі" вже писали, що Київ завершив усі організаційні заходи для прийому американських посередників та готується до відновлення активних переговорів. Водночас радник Офісу президента України Михайло Подоляк висловив своє обурення діями представників адміністрації США, які, незважаючи на численні візити до Москви, досі ігнорують Україну. За його словами, американські чиновники вже вісім разів відвідували Росію, проте не знайшли часу на поїздку до Києва, хоча Україна активно обороняється від російської агресії.