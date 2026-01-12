Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике Европейский Союз, заявив, что блок демонстрирует бездействие и не способен принимать эффективные решения. По его словам, ЕС "в совершенстве умеет только ненавидеть россиян", однако не способен координировать общую политику или оборону, а конкурентоспособность Европы постепенно снижается.

Фото: из открытых источников

Фицо подчеркнул, что ЕС переживает самый глубокий кризис в своей истории, и его преодолеть смогут только сильные государства и сильные лидеры.

"Ситуация сложная, договориться внутри блока очень тяжело. Большинство членов просто ориентируются на Соединенные Штаты", – отметил премьер.

Политик также обратил внимание на влияние бывшего президента США Дональда Трампа, в ходе которого, по его мнению, представители ЕС стали еще менее эффективными и утратили способность к совместным действиям.

Несмотря на критику Европейского Союза, Фицо заверил, что Словакия не собирается выходить из блока. По его словам, "сильная Словакия" продолжит отстаивать свое видение развития ЕС и будет вносить вклад в преодоление кризисных ситуаций в Европе.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация демонстрирует слабость европейских институций, в то же время подчеркивая важность отдельных национальных государств в поддержании стабильности. Фицо объединил критику ЕС с призывом к активной роли стран-членов в укреплении политической и экономической возможности блока.

Как уже писали "Комментарии", российские оккупационные войска планируют захватить населенный пункт в Харьковской области, после чего намерены продвигаться в направлении Харькова. Ситуация в этом регионе остается напряженной и нестабильной. О планах врага в прямом эфире канала "Киев24" рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13 бригады НГУ "Хартия" на псевдо "Порох". Он подчеркнул, что контроль над Липцами и продвижение на Харьков является приоритетной задачей для противника.