logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Фицо жестко разнес Евросоюз из-за претензий к РФ: какой ультиматум озвучил
commentss НОВОСТИ Все новости

Фицо жестко разнес Евросоюз из-за претензий к РФ: какой ультиматум озвучил

Премьер заявил, что Евросоюз переживает самый серьезный кризис в своей истории, и его преодолеют только сильные.

12 января 2026, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике Европейский Союз, заявив, что блок демонстрирует бездействие и не способен принимать эффективные решения. По его словам, ЕС "в совершенстве умеет только ненавидеть россиян", однако не способен координировать общую политику или оборону, а конкурентоспособность Европы постепенно снижается.

Фицо жестко разнес Евросоюз из-за претензий к РФ: какой ультиматум озвучил

Фото: из открытых источников

Фицо подчеркнул, что ЕС переживает самый глубокий кризис в своей истории, и его преодолеть смогут только сильные государства и сильные лидеры.

"Ситуация сложная, договориться внутри блока очень тяжело. Большинство членов просто ориентируются на Соединенные Штаты", — отметил премьер.

Политик также обратил внимание на влияние бывшего президента США Дональда Трампа, в ходе которого, по его мнению, представители ЕС стали еще менее эффективными и утратили способность к совместным действиям.

Несмотря на критику Европейского Союза, Фицо заверил, что Словакия не собирается выходить из блока. По его словам, "сильная Словакия" продолжит отстаивать свое видение развития ЕС и будет вносить вклад в преодоление кризисных ситуаций в Европе.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация демонстрирует слабость европейских институций, в то же время подчеркивая важность отдельных национальных государств в поддержании стабильности. Фицо объединил критику ЕС с призывом к активной роли стран-членов в укреплении политической и экономической возможности блока.

Как уже писали "Комментарии", российские оккупационные войска планируют захватить населенный пункт в Харьковской области, после чего намерены продвигаться в направлении Харькова. Ситуация в этом регионе остается напряженной и нестабильной. О планах врага в прямом эфире канала "Киев24" рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13 бригады НГУ "Хартия" на псевдо "Порох". Он подчеркнул, что контроль над Липцами и продвижение на Харьков является приоритетной задачей для противника.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости