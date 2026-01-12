Фіцо жорстко розніс Євросоюз через претензії до РФ: який ультиматум озвучив

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував Європейський Союз, заявивши, що блок демонструє бездіяльність і не здатний ухвалювати ефективні рішення. За його словами, ЄС "досконало вміє лише ненавидіти росіян", проте не здатен координувати спільну політику чи оборону, а конкурентоспроможність Європи поступово знижується.

Фото: з відкритих джерел

Фіцо підкреслив, що ЄС переживає найглибшу кризу у своїй історії, і її подолати зможуть лише сильні держави та сильні лідери.

"Ситуація складна, домовитися всередині блоку надзвичайно важко. Більшість членів просто орієнтуються на Сполучені Штати", – зазначив прем’єр.

Політик також звернув увагу на вплив колишнього президента США Дональда Трампа, під час якого, на його думку, представники ЄС стали ще менш ефективними та втратили здатність до спільних дій.

Попри критику Європейського Союзу, Фіцо запевнив, що Словаччина не планує виходити з блоку. За його словами, "сильна Словаччина" продовжить відстоювати своє бачення розвитку ЄС і робитиме внесок у подолання кризових ситуацій у Європі.

Він наголосив, що нинішня ситуація демонструє слабкість європейських інституцій, водночас підкреслюючи важливість окремих національних держав у підтримці стабільності. Фіцо поєднав критику ЄС із закликом до активної ролі країн-членів у зміцненні політичної та економічної спроможності блоку.

