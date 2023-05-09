Фон дер Ляен рассказала, что будет в 11-м пакете санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая приехала в Киев. В ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским европейская чиновница рассказала о содержании 11-го пакета санкций ЕС против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен указала, что новый пакет санкций состоит из трех глав. В первую главу войдут еще больше запретов на товары для РФ.

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"Мы оттачиваем уже действующие ограничения, и мы добавляем больше видов товаров к запрету на импорт, в частности, новейшие технологии или запчасти для самолетов, идущих в третьи страны и затем в Россию", – сказала президент Еврокомиссии.

Вторая глава сосредоточится на инструментах, которые помешают России получить европейские товары.

"Если мы видим, что европейские товары идут в третьи страны и затем оказываются в России, Комиссия может предложить странам-членам ввести санкции против экспорта этих товаров", – рассказала фон дер Ляен.

В третьем пункте Европейская комиссия предлагает запретить теневые организации, которые намеренно обходят санкционные меры.

"Комиссия утвердила предложения для 11 пакета, который будет сосредоточен на недопущении обхода ограничений", — сообщила Урсула фон дер Ляен.

По словам президентка Еврокомиссии, санкции работают, ведь они ограничили импорт из России на две трети, что нанесло удар по доходам РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какой удар ожидает по России в новом пакете санкций.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который призывает ускорить отправку боеприпасов в Украину и не бояться демонстрации военной силы в Москве.