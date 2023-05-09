Фон дер Ляен рассказала, что будет в 11-м пакете санкций против РФ

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Slava Kot
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая приехала в Киев. В ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским европейская чиновница рассказала о содержании 11-го пакета санкций ЕС против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
Урсула фон дер Ляен указала, что новый пакет санкций состоит из трех глав. В первую главу войдут еще больше запретов на товары для РФ.
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Вторая глава сосредоточится на инструментах, которые помешают России получить европейские товары.
В третьем пункте Европейская комиссия предлагает запретить теневые организации, которые намеренно обходят санкционные меры.
По словам президентка Еврокомиссии, санкции работают, ведь они ограничили импорт из России на две трети, что нанесло удар по доходам РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какой удар ожидает по России в новом пакете санкций.
Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который призывает ускорить отправку боеприпасов в Украину и не бояться демонстрации военной силы в Москве.
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