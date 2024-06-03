Фон дер Ляйен может потерять пост президента Еврокомиссии: в чем причина

Действующему президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может не хватить голосов, чтобы во второй раз занять эту должность, ведь новый состав Европарламента потенциально может быть более враждебным к ней. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Отмечается, что для назначения фон дер Ляйен сначала необходимо заручиться поддержкой квалифицированного большинства из 27 лидеров ЕС за столом Европейского совета во время послевыборной встречи в конце июня. После этого она должна получить не менее 361 голос от 720 членов Европейского парламента, чтобы подтвердить выбор лидеров во время тайного голосования в парламенте.

Опросы показывают, что Европейская народная партия (ЕНП), которую представляет фон дер Ляйен, будет крупнейшей фракцией в парламенте после выборов со 170 местами. Чтобы сформировать большинство, ей нужно будет предложить какие-то выгоды другим крупным центристским группам – социалистам и либералам.

Согласно прогнозам Politico, если ей удастся заручиться поддержкой либеральной группы "Обновить Европу", а также социалистов и демократов, фон дер Ляйен получит около 390 мест.

Это позволило бы ей преодолеть 361-местный барьер, но эксперты и политические инсайдеры предупреждают, что даже, если лидеры партий прикажут им поддержать фон дер Ляйен, вполне вероятно, что более 10 процентов депутатов в каждой из этих групп либо будут выступать против нее, либо воздержатся в решающий день.

10-процентная потеря голосов приведет к тому, что общее количество сторонников фон дер Ляйен уменьшится до 351, что на 10 голосов меньше минимально необходимого количества голосов.

Однако некоторые собеседники издания предполагают, что количество депутатов, которые откажутся поддержать фон дер Ляйен, может составить более 10% – от 13 до 28%.

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