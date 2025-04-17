Фон дер Ляйен намекнула, что коллективного Запада больше не существует

США долгое время были лидером объединённого коллективного Запада. Но сегодня реальность такова, что привычного нам большого Запада больше не существует. Политика президента США Дональда Трампа все перевернула. Теперь весь Запада – это одна Европа. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует The Times.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что отныне именно Европа является лучшим местом для демократии, равенства, здравоохранения и для развития среднего класса.

"Запада, каким мы его знали, больше не существует. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что снова начинает восприниматься как нечто очень ценное", — отметила фон дер Ляйен.

"В Европе дети могут учиться в хороших школах, какими бы состоятельными ни были их родители. У нас ниже выбросы CO2 [и] выше продолжительность жизни", — сказала она.

Также глава Еврокомиссии отметила, что ученые в Европе могут свободно заниматься научной деятельностью, тогда как Трамп пытается начать контролировать инакомыслие в американских вузах и запретить работать ученым, которые исследуют темы, которые Белому дому кажутся ненужными.

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По данным Bloomberg, Европейский Союз и США добились незначительного прогресса в преодолении торговых разногласий. Марош Шефчович оставил встречу, не имея четкого представления о позиции США.

Американская сторона дала понять ЕС, что взаимные тарифы в 20%, ныне временно сниженные до 10%, и тарифы на алюминий и автомобили не будут полностью отменены, пишет агентство.



