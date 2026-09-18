Франция поставила ЕС на уши: какое решение Парижа может лишить РФ наказания за войну

В Европейском Союзе пытаются найти выход из спора вокруг продления санкций против России. Ирландское председательство в Совете ЕС вместе с Европейской службой внешних дел предложили компромиссный вариант, который должен помочь преодолеть возражения Франции и избежать проблем с дальнейшим воздействием ограничений.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Financial Times, на этой неделе Франция и Словакия не поддержали предложение продлить весь пакет санкций на 12 месяцев. Париж настаивает на изменении ограничений в отношении российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова. Позицию Франции связывают с переговорами с Азербайджаном по освобождению французских граждан.

Из-за отсутствия согласия странам ЕС пришлось срочно продлить санкции всего на одну неделю. С тех пор европейские дипломаты ищут формулу, позволяющую избежать блокирования всего санкционного режима.

18 сентября послы 27 стран Евросоюза должны снова обсудить этот вопрос. По данным источников FT, одним из возможных компромиссов может стать сохранение Усманова в санкционном списке с одновременной отменой части персональных ограничений. В частности, речь идет о возможном размораживании активов и отмене запрета на въезд в ЕС.

Позиции государств-членов по этому варианту разделились. Германия и Италия, по информации издания, допускают возможность поддержать просьбу Парижа. В то же время, ряд других стран выступает против использования общеевропейских санкций для решения отдельных национальных вопросов.

Еще часть государств категорически не поддерживает какого-либо ослабления ограничений, опасаясь опасного прецедента.

"Если государства-члены начнут ослаблять санкции и сглаживать их острые углы, это создаст правовой прецедент, который станет очень полезен другим олигархам, которые оспаривают санкции ЕС в суде", — пояснил один из европейских дипломатов.



Портал "Комментарии" уже писал , что администрация Дональда Трампа может изменить подход к переговорам с Кремлем и предложить Москве экономические стимулы еще до завершения войны против Украины. Если такой сценарий действительно реализуют, он будет означать отход от предыдущей логики Вашингтона, согласно которой возобновление бизнес-отношений должно было стать вознаграждением России только после урегулирования войны.