Франція поставила ЄС на вуха: яке рішення Парижу може позбавти РФ покарання за війну

У Європейському Союзі намагаються знайти вихід із суперечки навколо продовження санкцій проти Росії. Ірландське головування в Раді ЄС разом із Європейською службою зовнішніх справ запропонували компромісний варіант, який має допомогти подолати заперечення Франції та уникнути проблем із подальшою дією обмежень.

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Як повідомляє Financial Times, цього тижня Франція та Словаччина не підтримали пропозицію продовжити весь пакет санкцій на 12 місяців. Париж наполягає на зміні обмежень щодо російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова. Позицію Франції пов'язують із переговорами з Азербайджаном щодо звільнення французьких громадян.

Через відсутність згоди країнам ЄС довелося терміново продовжити санкції лише на один тиждень. Відтоді європейські дипломати шукають формулу, яка дозволила б уникнути блокування всього санкційного режиму.

18 вересня посли 27 країн Євросоюзу мають знову обговорити це питання. За даними джерел FT, одним із можливих компромісів може стати збереження Усманова у санкційному списку з одночасним скасуванням частини персональних обмежень. Зокрема, йдеться про можливе розмороження активів та скасування заборони на в'їзд до ЄС.

Позиції держав-членів щодо такого варіанта розділилися. Німеччина та Італія, за інформацією видання, допускають можливість підтримати прохання Парижа. Водночас низка інших країн виступає проти використання загальноєвропейських санкцій для вирішення окремих національних питань.

Ще частина держав категорично не підтримує будь-якого послаблення обмежень, побоюючись небезпечного прецеденту.

"Якщо держави-члени почнуть послаблювати санкції та згладжувати їхні гострі кути, це створить правовий прецедент, який стане дуже корисним для інших олігархів, що оскаржують санкції ЄС у суді", — пояснив один із європейських дипломатів.



Портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація Дональда Трампа може змінити підхід до переговорів із Кремлем і запропонувати Москві економічні стимули ще до завершення війни проти України. Якщо такий сценарій справді реалізують, він означатиме відхід від попередньої логіки Вашингтону, за якою відновлення бізнесових відносин мало стати винагородою Росії лише після врегулювання війни.