Фукуяма раскритиковал Венгрию и объяснил, в чем Украина лучше

Американский философ профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украина уже заслуживает быть членом Европейского союза и указал непонимание того, как Венгрия может быть до сих пор в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Фукуямы для издания "Радио Свобода".

Фукуяма заявил, что Украина должна быть членом Европейского союза. Фото из открытых источников

У Фрэнсиса Фукуямы спросили, видит ли он изменения в украинском обществе, чтобы его назвать западным и насколько близко Украина к либеральной демократии, о которой пишет профессор в своих трудах.

"Я чувствую, что Украина заслужила называться либеральной демократией уже несколько лет", – заявил Фукуяма.

Американский философ рассказал, что регулярно совершал визиты в Украину с момента открытия образовательных программ для молодых украинцев в 2013 году. Фукуяма указал, что базовые институты либеральной демократии в Украине уже существуют, однако у Украины проблемы с коррупцией. При этом Фукуяма подчеркнул, что с началом войны Украина сильнее активизировала борьбу с коррупцией и по сравнению с некоторыми нынешними членами ЕС имеет право быть частью Европейского Союза.

"Я не понимаю, как такие страны как Венгрия до сих пор являются членами ЕС, ведь они больше не являются демократиями. Сейчас Украина значительно больше демократия, чем Венгрия", — сказал Фрэнсис Фукуяма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фрэнсис Фукуяма предсказал Украине судьбу Израиля и подумал о распаде России.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, сбежавшем из страны перед визитом одного из европейских лидеров.