Фукуяма раскритиковал Венгрию и объяснил, в чем Украина лучше

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Slava Kot
Американский философ профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украина уже заслуживает быть членом Европейского союза и указал непонимание того, как Венгрия может быть до сих пор в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Фукуямы для издания "Радио Свобода".
Фукуяма заявил, что Украина должна быть членом Европейского союза. Фото из открытых источников
У Фрэнсиса Фукуямы спросили, видит ли он изменения в украинском обществе, чтобы его назвать западным и насколько близко Украина к либеральной демократии, о которой пишет профессор в своих трудах.
Американский философ рассказал, что регулярно совершал визиты в Украину с момента открытия образовательных программ для молодых украинцев в 2013 году. Фукуяма указал, что базовые институты либеральной демократии в Украине уже существуют, однако у Украины проблемы с коррупцией. При этом Фукуяма подчеркнул, что с началом войны Украина сильнее активизировала борьбу с коррупцией и по сравнению с некоторыми нынешними членами ЕС имеет право быть частью Европейского Союза.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фрэнсис Фукуяма предсказал Украине судьбу Израиля и подумал о распаде России.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, сбежавшем из страны перед визитом одного из европейских лидеров.
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