Где лучше жить в Европе: рейтинг стран по удовлетворенности жизни

Европейское статистическое бюро Eurostat провело исследование, в котором составило рейтинг стран, где лучше всего жить в Европе. Среди лидеров Австрия и Польша, в то время как последние места в списке получили Болгария и Германия.



В каких странах Европы лучше жить. Фото из открытых источников

Опрос Евростата состоял из блоков вопросов, в которых учитывались материальные условия жизни, такие как доход, уровень потребления, а также экономическая и физическая безопасность, способы проведения свободного времени, соблюдение прав, доступ к развлечениям, образованию и медицинскому обслуживанию.

Средний балл по Европейскому Союзу составил 7,1 из 10 возможных. Такие данные свидетельствуют о том, что европейцы, несмотря на пандемию коронавируса и войну в Украине, в целом удовлетворены своей жизнью. Всего 18 из 27 стран ЕС оценили свою жизнь выше средних показателей по Европейскому Союзу.

По этим показателям лучше жить оказалось в Австрии – 7,9. На втором месте оказались три страны с показателем 7,7: Польша, Румыния и Финляндия. После них идут Бельгия и Нидерланды – 7,6 балла.

Болгария уже несколько лет неизменно занимает последнее место по удовлетворенности жизни – 5,6 балла. Однако это лучшие показатели по сравнению с 2018 годом, когда оценка была 4,8. Наибольшее падение удовлетворенности жизни показали граждане Германии, где этот показатель снизился на 0,8. Таким образом, Германия расположилась предпоследней с результатом 6,5 баллов.

Также Евростат обнаружил, что люди с более высоким уровнем образования считают себя более счастливыми во всех странах ЕС, чем люди с более низким уровнем образования. Эта разница была наиболее выражена в Словакии, где разрыв между людьми только со школьным образованием и людьми с высшим составлял 1,6 балла. Кроме того исследование показало, что в большинстве стран молодые люди были более довольны, чем пожилые люди. Лишь в Скандинавии, Ирландии, Нидерландах и Люксембурге все было наоборот.

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