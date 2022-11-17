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Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму: что это значит

Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму

сегодня, 06:37 comments4259
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Автор:

Лиля Воробьева

В Генеральной ассамблее ООН поддержали проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму. Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в Facebook .

Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму: что это значит

Генассамблея ООН (фото из открытых источников)

"От успешного саммита Крымской платформы до усиленной крымской резолюции ГА ООН — солидарность мира с Украиной по Крыму только крепнет. Как бы ни мечтала Россия "закрыть" вопрос Крыма, он будет на повестке дня, пока на полуостров не вернется украинский флаг", — сообщил чиновник.

Как он утверждает, Генеральная Ассамблея ООН, поддерживая документ, осуждает то, что Россия использует Крым как плацдарм, проводя полномасштабную агрессию против Украины и для того, чтобы незаконно осуществить аннексию Херсона и Запорожья.

Глава государства Владимир Зеленский приветствует принятое решение, принятое на Генеральной ассамблее ООН.

"Приветствую одобрение ГА ООН проекта резолюции о правах человека в оккупированной Россией АР Крым. Благодарен тем, кто изменил свое мнение. Эта война началась с Крыма, Крымом она и завершится. Наш полуостров будет освобожден, как и все украинские земли", — резюмировал он. Twitter украинский президент.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что депутат ЕС раскритиковал Владимира Путина. Бывший министр обороны Польши, а теперь депутат Европейского парламента Радослав Сикорский подверг критике президента России Владимира Путина. Политик критически высказался о российском диктаторе во время интервью на одном из польских каналов. Депутат Европейского парламента Радослав Сикорский отреагировал на слова президента Украины. Чиновник считает, что Зеленский борется за свободу Украины и война вызывает определенную психологическую мобилизацию, полагая, что враг виноват во всем.



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Источник: https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/pfbid0SWJQgNTeKqChh55wJ6vtsRzYN2YE2xJPS9AXHrKtiuC5kSpcKqqSQpoDp7iJJGHVl
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