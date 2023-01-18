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Генсек ООН сделал неутешительный прогноз относительно окончания войны в Украине: подробности

"Я не вижу шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", – генеральный секретарь ООН

сегодня, 15:59
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Автор:

Лиля Воробьева

Война в Украине окончится, но не "в ближайшем будущем". Такой прогноз сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что пока не видит условий для окончания войны в Украине. Об этом сообщает "Комментарии", ссылаясь на его заявление во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет The Guardian .

Генсек ООН сделал неутешительный прогноз относительно окончания войны в Украине: подробности

Антониу Гутерриш (фото из открытых источников)

Генсек ООН сказал, что в настоящее время, к сожалению, он в ближайшем будущем не видит конца войны в Украине. А еще – он пока не видит и возможности для серьезных мирных переговоров между двумя сторонами.

"Эта война закончится. Все кончается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", – сказал генеральный секретарь ООН.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ООН назвали ужасную цифру жертв среди гражданских в Украине за время российского вторжения. В свежем строительстве Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что с 24 февраля прошлого года и до полуночи с 15 на 16 января в Украине погиб 7031 мирный житель, в том числе 433 ребенка. По актуальным данным, ранения получили 11327 гражданских украинцев, в том числе 827 детей. Большинство смертей мирных жителей городов и сел зафиксировано в тыловых территориях, подконтрольных Украине. Ситуация на оккупированных Россией территориях имеет 495 погибших и 1673 раненых. ООН каждый раз напоминает, что в своих подсчетах учитывает только задокументированные и подтвержденные случаи. Следовательно, на самом же деле реальная цифра погибших гражданских может оказаться значительно больше. И, прежде всего, из тех мест, где происходили интенсивные бои и массированные обстрелы, и откуда все еще нет достоверной информации.

 



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Источник: https://www.theguardian.com/business/live/2023/jan/18/davos-day-2-zelenskiy-scholz-stoltenberg-guterres-ukraine-tanks-inflation-business-live
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