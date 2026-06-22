Германия планирует разместить около 5000 военнослужащих на территории Литвы, фактически вблизи границы с Беларусью. Это станет первым случаем в истории, когда Бундесвер на постоянной основе дислоцирует столь значительную военную группу за пределами страны, причем в непосредственной близости к потенциально напряженному участку восточного фланга НАТО.

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По данным BILD, процесс подготовки к развертыванию подразделений происходит быстрее, чем ожидалось. Министр обороны Литвы Робертас Каунас отметил, что реализация проекта создания германской бригады продвигается опережающими темпами. По его словам, первый этап формирования инфраструктуры уже настолько продвинут, что позволяет переходить к следующей фазе ранее запланированного срока примерно на десять месяцев быстрее.

Сейчас на территории Литвы уже находится около 1800 немецких военных, которые дислоцируются всего в 20 километрах от границы с Беларусью. Среди них — подразделения 45-й танковой бригады, участвующие в учениях под названием "Щит свободы". В рамках усиления группировки к ним должны присоединиться военные 203 танкового батальона из Аугустдорфа в Восточной Вестфалии, а также подразделения 122 танкового гренадерского батальона из Оберфихтаха в Баварии. Оба эти формирования планируют полностью перебросить в Литву уже в следующем году.

Каунас подчеркнул, что развертывание немецких сил имеет ключевое значение для укрепления обороны восточного фланга НАТО и повышения безопасности Литвы. Он подчеркнул, что такое присутствие рассматривается как важный элемент сдерживания потенциальных угроз в регионе и усиления коллективной обороны Североатлантического союза.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Силы обороны Украины имеют потенциал наносить удары по Крымскому мосту как с помощью беспилотников-камикадзе, так и ракетных систем. При этом при наличии опыта повреждения его элементов возможны два подхода: постепенное ослабление конструкции или подготовка масштабной спланированной операции с комплексным поражением ключевых узлов.