Німеччина екстрено відправляє свої війська на кордон із Білоруссю: на Заході пояснили причину

Німеччина планує розмістити близько 5000 військовослужбовців на території Литви, фактично поблизу кордону з Білоруссю. Це стане першим випадком в історії, коли Бундесвер на постійній основі дислокує таку значну військову групу за межами країни, причому в безпосередній близькості до потенційно напруженої ділянки східного флангу НАТО.

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За даними BILD, процес підготовки до розгортання підрозділів відбувається швидше, ніж очікувалося. Міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначив, що реалізація проєкту створення німецької бригади просувається випереджаючими темпами. За його словами, перший етап формування інфраструктури вже настільки просунутий, що дозволяє переходити до наступної фази раніше запланованого терміну, приблизно на десять місяців швидше.

Наразі на території Литви вже перебуває приблизно 1800 німецьких військових, які дислокуються всього за близько 20 кілометрів від кордону з Білоруссю. Серед них — підрозділи 45-ї танкової бригади, що беруть участь у навчаннях під назвою “Щит свободи”. У рамках посилення угруповання до них мають приєднатися військові 203-го танкового батальйону з Аугустдорфа у Східній Вестфалії, а також підрозділи 122-го танкового гренадерського батальйону з Оберфіхтаха в Баварії. Обидва ці формування планують повністю перекинути до Литви вже наступного року.

Каунас підкреслив, що розгортання німецьких сил має ключове значення для зміцнення оборони східного флангу НАТО та підвищення рівня безпеки Литви. Він наголосив, що така присутність розглядається як важливий елемент стримування потенційних загроз у регіоні та посилення колективної оборони Альянсу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Сили оборони України мають потенціал завдавати ударів по Кримському мосту як за допомогою безпілотників-камікадзе, так і ракетних систем. При цьому, за наявного досвіду пошкодження його елементів, можливі два підходи: поступове ослаблення конструкції або підготовка масштабної спланованої операції з комплексним ураженням ключових вузлів.