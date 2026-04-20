Германия и Франция предлагают Украине "теневое членство" в ЕС: детали

Франция и Германия продвигают новую модель сближения Украины с Европейским Союзом, которая предполагает частичную интеграцию без предоставления ключевых прав полноценного членства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Речь идет о промежуточном статусе, который позволит Киеву участвовать в отдельных инициативах ЕС, но без доступа к основным финансовым ресурсам и без права влиять на решения блока. В Берлине предлагают формат "ассоциированного членства", при котором Украина сможет присутствовать на встречах лидеров ЕС, оставаясь при этом вне механизма голосования.

Париж, в свою очередь, продвигает концепцию "интегрированного государства". Она также предусматривает постепенное сближение, но откладывает доступ к ключевым фондам, включая сельскохозяйственные субсидии – одну из самых чувствительных статей бюджета ЕС.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает стать полноправным членом союза уже к 2027 году и рассматривает это как часть будущей архитектуры безопасности. Однако крупнейшие страны ЕС опасаются быстрого расширения, указывая на возможные экономические и политические риски для самого блока.

При этом предложенные форматы не исключают постепенного включения Украины в отдельные программы, такие как Erasmus+, а также расширения сотрудничества в сфере инвестиций и безопасности. В частности, обсуждается частичное применение механизмов взаимной обороны.

В украинских политических кругах такой подход уже неофициально называют "теневым членством". Там признают, что это может стать временным компромиссом, однако подчеркивают: подобный статус не способен заменить полноценную интеграцию в Европейский Союз.

Читайте также на портале "Комментарии" — отношение украинцев к евроатлантической интеграции несколько ухудшилось, однако в целом остается устойчиво позитивным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центр Разумкова по заказу Киевский форум по безопасности в начале апреля.



