Німеччина та Франція пропонують Україні "тіньове членство" в ЄС: деталі

Франція та Німеччина просувають нову модель зближення України з Європейським Союзом, яка передбачає часткову інтеграцію без надання ключових прав повноцінного членства. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Йдеться про проміжний статус, який дозволить Києву брати участь в окремих ініціативах ЄС, але без доступу до основних фінансових ресурсів та без права впливати на рішення блоку. У Берліні пропонують формат "асоційованого членства", за якого Україна зможе бути присутнім на зустрічах лідерів ЄС, залишаючись при цьому поза механізмом голосування.

Париж, своєю чергою, просуває концепцію "інтегрованої держави". Вона також передбачає поступове зближення, але відкладає доступ до ключових фондів, включаючи сільськогосподарські субсидії – одну із найчутливіших статей бюджету ЄС.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує стати повноправним членом спілки вже до 2027 року та розглядає це як частину майбутньої безпекової архітектури. Однак найбільші країни ЄС побоюються швидкого розширення, вказуючи на можливі економічні та політичні ризики самого блоку.

При цьому запропоновані формати не виключають поступового включення України до окремих програм, таких як Erasmus, а також розширення співробітництва у сфері інвестицій та безпеки. Зокрема, обговорюється часткове застосування механізмів взаємної оборони.

В українських політичних колах такий підхід уже неофіційно називають "тіньовим членством". Там визнають, що це може стати тимчасовим компромісом, проте наголошують: подібний статус не здатний замінити повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу.

