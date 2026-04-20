logo_ukra

BTC/USD

75283

ETH/USD

2317.89

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Німеччина та Франція пропонують Україні "тіньове членство" в ЄС: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина та Франція пропонують Україні "тіньове членство" в ЄС: деталі

Берлін та Париж гальмують повноцінний вступ Києва, пропонуючи компроміс з обмеженими правами

20 квітня 2026, 15:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Франція та Німеччина просувають нову модель зближення України з Європейським Союзом, яка передбачає часткову інтеграцію без надання ключових прав повноцінного членства. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про проміжний статус, який дозволить Києву брати участь в окремих ініціативах ЄС, але без доступу до основних фінансових ресурсів та без права впливати на рішення блоку. У Берліні пропонують формат "асоційованого членства", за якого Україна зможе бути присутнім на зустрічах лідерів ЄС, залишаючись при цьому поза механізмом голосування.

Париж, своєю чергою, просуває концепцію "інтегрованої держави". Вона також передбачає поступове зближення, але відкладає доступ до ключових фондів, включаючи сільськогосподарські субсидії – одну із найчутливіших статей бюджету ЄС.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує стати повноправним членом спілки вже до 2027 року та розглядає це як частину майбутньої безпекової архітектури. Однак найбільші країни ЄС побоюються швидкого розширення, вказуючи на можливі економічні та політичні ризики самого блоку.

При цьому запропоновані формати не виключають поступового включення України до окремих програм, таких як Erasmus, а також розширення співробітництва у сфері інвестицій та безпеки. Зокрема, обговорюється часткове застосування механізмів взаємної оборони.

В українських політичних колах такий підхід уже неофіційно називають "тіньовим членством". Там визнають, що це може стати тимчасовим компромісом, проте наголошують: подібний статус не здатний замінити повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ставлення українців до євроатлантичної інтеграції дещо погіршилося, проте загалом залишається позитивно стійким. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київський безпековий форум на початку квітня.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/d44b90f3-cc5c-4681-b5e6-6a3b70936204?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новини

Всі новини