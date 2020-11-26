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Германия требует от ЕС запрета на горнолыжный отдых

Немцам настоятельно рекомендуется не выезжать за границу во время рождественских каникул и не посещать горнолыжные курорты

сегодня, 11:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Германия обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой. После более чем семичасового обсуждения Ангела Меркель и 16 глав регионов пришли к выводу, что нужно отказаться от всех "излишков" во время отдыха. Об этом сообщает Le Figaro.

Германия требует от ЕС запрета на горнолыжный отдых

Фото: из открытых источников

"Нам все еще нужно прилагать усилия. Количество ежедневных заражений все еще находится на слишком высоком уровне", — пояснила канцлер во время пресс-конференции.

Вчера, 25 ноября, уровень инфицирования в Германии достиг 139,6 на 100 000 жителей. Отметка в миллион официально выявленных случаев будет преодолена в ближайшие дни, как отмечают специалисты.

Немцам настоятельно рекомендуется не выезжать за границу во время рождественских каникул и не посещать горнолыжные курорты.

"Следует избегать всех незначительных деловых и частных поездок, включая поездки за границу в период лыжного сезона", — отметили в ходе семичасовой видеоконференции.

"Правительству предлагается запретить лыжный туризм до 10 января ", — добавляется в  тексте.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера, 25 ноября, Германия продлила локдаун.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/conso/l-allemagne-met-la-pression-sur-l-ue-pour-interdire-les-sejours-de-ski-20201126
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