Германия требует от ЕС запрета на горнолыжный отдых

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Татьяна Лозовенко
Германия обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой. После более чем семичасового обсуждения Ангела Меркель и 16 глав регионов пришли к выводу, что нужно отказаться от всех "излишков" во время отдыха. Об этом сообщает Le Figaro.
Фото: из открытых источников
Вчера, 25 ноября, уровень инфицирования в Германии достиг 139,6 на 100 000 жителей. Отметка в миллион официально выявленных случаев будет преодолена в ближайшие дни, как отмечают специалисты.
Немцам настоятельно рекомендуется не выезжать за границу во время рождественских каникул и не посещать горнолыжные курорты.
Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера, 25 ноября, Германия продлила локдаун.
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