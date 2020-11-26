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Германия продлила локдаун до января, несмотря на появление вакцины

Карантин должен был закончиться 30 ноября

сегодня, 00:39
Автор:

Татьяна Лозовенко

В ходе семичасовой видеоконференции между канцлером Ангелой Меркель и премьер-министрами 16 регионов было решено продлить локдаун в стране до конца декабря. Карантин должен был закончиться 30 ноября. Все культурные заведения остаются закрытыми, а также рестораны, бары, пабы, клубы и дискотеки.

Германия продлила локдаун до января, несмотря на появление вакцины

Фото: из открытых источников

Решение о продлении общенациональной изоляции в Германии было принято, поскольку ежедневное число новых случаев заражения в Германии упало до 18 633 за последние 24 часа. Однако в то же время количество смертей достигло рекордной цифры — 410 за тот же 24-часовой период.

В соответствии с мерами, согласованными 25 ноября, с 1 декабря частные собрания будут ограничены пятью людьми. Собрания до 10 человек, не считая детей, будут разрешены на Рождество, чтобы семьи и друзья могли праздновать вместе.

Напомним, 2 ноября Германия ввела месячную "облегченную изоляцию", чтобы обуздать вторую волну, захлестнувшую большую часть Европы. Бары и рестораны закрыты, но школы и магазины остаются открытыми. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца.




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Источник: https://www.screendaily.com/news/german-cinemas-to-stay-closed-in-december/5155279.article
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