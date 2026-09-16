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Гибридные атаки России не прекращаются: к какому радикальному шагу Каллас призвала ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости более тесного обмена разведданными и координации действий стран ЕС на фоне российских гибридных атак

16 сентября 2026, 08:23
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Кравцев Сергей

Европейскому Союзу необходимо значительно усилить сотрудничество в сфере разведки, защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Дипломатическая служба Европейского союза.

Гибридные атаки России не прекращаются: к какому радикальному шагу Каллас призвала ЕС

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По словам Каллас, европейским государствам следует активнее обмениваться разведывательной информацией и совместно реагировать на возникающие угрозы. Она подчеркнула, что характер гибридных атак требует более тесного взаимодействия между странами-членами ЕС и соответствующими европейскими структурами.

"Мы должны усилить обмен разведданными, защиту критической инфраструктуры и нашу способность противостоять гибридным атакам", — заявила Каллас.

Евродипломат связала необходимость усиления сотрудничества с активностью России. По оценке европейской стороны, Москва использует гибридные методы воздействия, направленные на страны Европы.

Под понятие гибридных угроз могут попадать действия в различных сферах – от кибератак и вмешательства в информационное пространство до попыток воздействия на критическую инфраструктуру и другие стратегически важные объекты.

Каллас призвала европейские государства не допускать, чтобы страх перед возможными атаками влиял на принятие политических решений.

"Путин – хрестоматийный хулиган", — заявила глава дипломатии ЕС, добавив, что, по ее словам, российские гибридные атаки направлены на запугивание европейских обществ и создание сомнений относительно необходимости реагирования.

В ЕС на фоне войны России против Украины продолжается обсуждение дальнейшего укрепления оборонного и безопасностного сотрудничества. Одним из направлений становится более тесная координация разведывательной информации и защита критически важной инфраструктуры.

Конкретные новые меры и сроки их реализации Каллас в своем заявлении не назвала.

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Источник: https://www.eeas.europa.eu/eeas/statement-high-representativevice-president-kaja-kallas-european-parliament-joint-debate-russias_en
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