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Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко диктатором

Разговор произошел 8 июня во время пленарной дискуссии в Европарламенте

9 июня 2021, 03:57
Автор:

Ольга Чародий

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором. Об этом сообщает DW.

Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко диктатором

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

"Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором", -  сказал Боррель.

Разговор произошел 8 июня во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадку в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Боррель это сказал, обращаясь к евродепутатам, которые ранее обратились к соответствующему высказыванию в адрес Лукашенко.

Как сообщали ранее Александр Лукашенко планирует наладить в стране собственное производство стрелкового оружия. Не легитимный глава государства утверждает, что белорусов надо обеспечить оружием на случай войны. По его словам, Беларусь не собирается кого-то побеждать, а просто должна быть готовой нанести вред противнику.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что самопровозглашённый глава Республики Беларуси Александр Лукашенко лишь пытается выглядеть лидером, на деле им давно не являясь. При этом, по мнению руководителя украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, персоне белорусского диктатора уделено внимания больше, чем он заслуживает. Кравчук уверяет, что подобная шумиха вокруг режима Лукашенко делает последнему "слишком много чести". Тем более, что и Украина, и международное общество уже давно дали правдивую оценку этому политику — "самопровозглашенный президент".


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Источник: https://www.dw.com/ru/zhozep-borrel-otkryto-nazval-lukashenko-diktatorom/a-57820392
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