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Глава Еврокомиссии назвала единственный вариант, чтобы посадить Россию за стол переговоров

Урсула фон дер Ляйен раскрыла планы по санкциям против России

сегодня, 09:05
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Кравцев Сергей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо оказать усиленное давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине. Еврочиновница также призвала страны G7 как можно скорее усилить санкции для достижения этой цели.

Глава Еврокомиссии назвала единственный вариант, чтобы посадить Россию за стол переговоров

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Мы должны оказать большее давление на Россию, чтобы добиться реального прекращения огня, посадить Россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для этого", — заявила фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что на прошлой неделе Евросоюз выдвинул предложение о 18-м пакете санкций.

"Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этом начинании", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что лидеры "Большой семерки" будут пытаться ставить именно войну в Украине на первое место, несмотря на обострение на Ближнем Востоке. В G7 хотят, чтобы президент США не потерял интерес к вопросу скорейшего завершения войны в Украине. При этом страны Европейского Союза планируют принять новый пакет санкций против России. При этом никак не продвигается вопрос с введением новых санкций США.

Фон дер Ляйен также отметила растущую взаимосвязь между войной в Украине и на Ближнем Востоке.

"Одинаковые типы беспилотников и баллистических ракет, разработанных и произведенных Ираном, без разбора наносят удары по городам на Украине и в Израиле", — добавила она.

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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/g7-needs-raise-pressure-russia-von-der-leyen-says-2025-06-16/
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