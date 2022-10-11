Глава МАГАТЭ Гросси провел встречу с Путиным: о чем договорились

В сообщении говорится, что Гросси встретился с Путиным в рамках миссии МАГАТЭ по "предотвращению ядерной аварии в Украине".

11 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу МАГАТЭ.

Во время встречи глава МАГАТЭ подчеркнул, что вокруг Запорожской АЭС необходимо создать охранную зону безопасности. В агентстве сообщили, что глава ведомства на прошлой неделе встречался с президентом Зеленским в столице Украины. Гросси планирует встретиться с ним еще раз, позже.

"Мы не можем позволить себе терять больше времени. Сейчас, как никогда, в эти тяжелейшие времена, вокруг ЗАЭС должна быть установлена защитная зона. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать ядерной аварии", — сообщил Гросси.

Путин заявил, что "с удовольствием обсудит все взаимно интересующие вопросы, что взаимно интересуют, а может вызывают обеспокоенность".

"Например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады видеть вас", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему для РФ так важен контроль ЗАЭС . Президент Украины Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ осудить международное рейдерство России, объявившее о передаче Запорожской АЭС в свою собственность. По его словам, единственной возможностью обеспечить радиационную безопасность станции Украины и Европы является полная демилитаризация территории ЗАЭС, где сейчас находится до 500 российских боевиков. По мнению эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, ситуация вокруг ЗАЭС после сентябрьского визита миссии МАГАТЭ по острой проблеме перешла к стадии хронической.