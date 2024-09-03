Глава МИД Эстонии прямо сказал за кого "играет" Орбан

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместо поддержки совместного движения стран ЕС находится на стороне противника. По его словам, поведение Венгрии не приносит пользы Европейскому Союзу.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью передаче "Välisilm" на ETV прокомментировал деятельность Виктора Орбана.

"Я думаю, что Орбан разговаривает со своими избирателями в Венгрии совсем не так, как мы договорились в Европе. К сожалению, именно в этом вопросе Орбан действительно начал играть за команду противника", – сказал Цахкна.

По словам Цахкны, ЕС начал процедуру, при которой может приостановить право голоса Венгрии при принятии важных решений. По словам эстонского политика, решение вряд ли будет принято, ведь в нем нужно согласие всех 26 стран. Однако Цахкна добавил, что ЕС планирует создать механизм "при котором 21 страна сможет двигаться вперед".

Министр иностранных дел Эстонии утверждает, что поведение Орбана не приносит пользы, а многие решения, заблокированные Венгрией, были важными.

"Например, по поводу выделения средств из Европейского фонда мира. Правда, мы все же смогли найти решение и направить 1,5 миллиарда из дохода от замороженных российских активов в Украину. Но, конечно, такие выступления с совсем другой риторикой, которые позволяет себе Орбан точно не делают нас сильнее", — сказал Цахкна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии назвали фактор, без которого страна не выживет и обвинили в этом Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что Орбан получил "пощечину" за поддержку России. В США сообщили о важном решении для Будапешта.

