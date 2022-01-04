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Глава НАТО назначил специальную встречу с Россией: что будут обсуждать чиновники

Разговор будет происходить на фоне кризиса на границе с Украиной

сегодня, 14:24
Автор:

Карина Ожерельева
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил на следующую неделю специальную встречу послов союзников и высших российских чиновников, поскольку обе стороны стремятся к диалогу, чтобы предотвратить открытый конфликт вокруг Украины. Такое заявление сделал во вторник, 4 января, представитель НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Глава НАТО назначил специальную встречу с Россией: что будут обсуждать чиновники

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – Reuters

Обеспокоенный военным наращиванием России вдоль границы с Украиной, западный военный альянс месяцами добивался встречи Совета Россия-НАТО, но форум, казалось, был под угрозой после спора о шпионаже в октябре.

Заседание совета в формате, используемом для диалога с 2002 года, состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель во вторник, 4 января, прилетел в Украину с двухдневной поездкой, чтобы показать поддержку Киеву, стремящемуся присоединиться к блоку и НАТО.

Москва хочет гарантий, что НАТО остановит свое расширение на востоке и прекратит военное сотрудничество с Украиной и Грузией, которые имеют территориальные споры с Россией.

Москва также отрицает утверждение США о планировании вторжения в Украину и обвиняет Киев в наращивании собственных сил на востоке страны.

"Любой диалог с Россией должен происходить на основе взаимности, решать беспокойство НАТО по поводу действий России... и проводиться в консультации с европейскими партнерами НАТО", — сказал чиновник НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российские официальные лица примут участие во встрече с НАТО в Брюсселе.

Ожидается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие высокопоставленные российские чиновники примут участие в переговорах в Брюсселе после встречи с замгоссекретаря США Венди Шерман в Женеве.

13 января переговоры будут продолжаться в широком формате расположенной в Вене Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, а также Россия, Украина и другие страны бывшего Советского Союза.

Представитель ЕС Боррель, который был центральным лицом в продвижении стратегии блока по усилению санкций против чиновников России в 2021 году, считает, что "ЕС не может быть нейтральным зрителем в переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать архитектуру безопасности Европы", — сказал представитель ЕС.

Европейский Союз рассматривает Украину как "стратегического партнера", – сказал спикер.

Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время своего визита посетит линию столкновения Украины с поддерживаемыми Россией повстанцами-сепаратистами. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят свои следующие шаги позже в январе.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве рассказали, что ждет Украина от саммита НАТО в Мадриде.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/nato-head-convenes-council-with-russia-jan-12-2022-01-04/
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