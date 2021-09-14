Главы МИД Польши и стран Прибалтики обсудили угрозы со стороны России

Главы Министерств иностранных дел стран Балтии и Польши в Риге обсудили угрозы, исходящие от Российской Федерации, сообщает польское издание "Dzieje.pl".

Встреча министров иностранных дел и национальной обороны Польши и стран Балтии в Риге. Фото: www.twitter.com/MSZ_RP

Глава польского МИД Збигнев Рау подчеркнул, что страны сталкиваются с одними и теми же вызовами и угрозами, поэтому сейчас сотрудничество между Польшей и прибалтийскими странами особенно интенсивное.

"Благодаря нашему географическому положению и общей истории у нас схожая оценка международной ситуации. Мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами и угрозами, поэтому попытки выработать общий ответ на них более чем естественны. Мы делаем это как посредством двусторонних переговоров, так и в рамках сотрудничества на форуме НАТО и Евросоюза", — сказал Рау.

По совместным заявлениям глав МИД, ситуация на восточной границе ЕС и НАТО остается напряженной. Главной темой переговоров была безопасность в регионе и пути реагирования на военные операции России и Беларуси.

"Каждая страна имеет право проводить военные учения, но ограниченная прозрачность, более широкий контекст и параллельные гибридные действия вызывают нашу озабоченность", — подчеркнул Рау.

Также глава польской дипломатии добавил, что Польша наблюдает гибридные действия со стороны Беларуси относительно мигрантов. Он подчеркнул, что страны региона и НАТО сохраняют бдительность и внимательно следят за ситуацией.

Глава дипломатии Литвы Габриэлус Ландсбергис подчеркнул, что от Таллина до Варшавы чувствуется дефицит безопасности. Страна уже пережила опыт угона гражданского самолета и направления волн мигрантов к границам страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша не будет брать газ у России. В правительстве Польши работают над диверсификацией источников поставок энергоносителей.

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