Годами работал на Путина: раскрыта шокирующая правда об измене Сийярто на работе в МИД Венгрии
Годами работал на Путина: раскрыта шокирующая правда об измене Сийярто на работе в МИД Венгрии

Министр уединился в кабинете вместе с подчиненными и уничтожал документы, касающиеся принятия решений о снятии санкций с отдельных россиян

16 апреля 2026, 08:30
Автор:
Клименко Елена

После проигрыша Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии министр иностранных дел Петер Сиярто, по всей вероятности, начал поспешно скрывать результаты своей деятельности. Однако, такие действия вряд ли спасут его в случае официального расследования. Появилась информация, что в здании венгерского МИДа происходило уничтожение документов, которые могли содержать важные решения и факты.

Фото: из открытых источников

Глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа поделился оценкой ситуации, отметив, что об инциденте публично заявил победитель выборов Петер Мадяр, лидер партии "Тиса". По его словам, Сиярто вместе с командой закрылся в служебном кабинете и ликвидировал материалы, касающиеся решений о возможном снятии санкций с отдельных российских лиц. Томпа подчеркнул, что такие действия не гарантируют ухода от ответственности, ведь информация могла сохраниться в других источниках.  

Он также иронически посоветовал Сиярто обратиться к наследию Тараса Шевченко, намекнув, что политик больше прислушивался к внешним воздействиям, чем к национальным интересам. По мнению Томпы, венгерский министр действовал в фарватере политики Москвы и не проявлял самостоятельности по дипломатическим вопросам.

Между тем, ситуация привлекла внимание Европейского Союза. Ожидается, что на неформальной встрече лидеров ЕС будут подняты вопросы сотрудничества Венгрии с Россией. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила необходимость срочных объяснений со стороны Будапешта из-за утечки информации о переговорах с российской стороной. Есть подозрения в возможной координации действий между правительством страны-члена ЕС и Россией.

Томпа убежден, что скрыть следы деятельности Сиярто не удастся, поскольку, по словам Мадяра, в министерстве продолжали действовать российские киберструктуры, которые могли сохранить компрометирующие данные. В итоге, считает он, все обстоятельства станут известны, а политическая карьера Сиярто фактически завершена.  

Портал "Комментарии" уже писал , что российская сторона рассматривает создание так называемых "буферных" или "санитарных" зон как инструмент для распыления внимания украинских сил обороны, в том числе и на территории Сумской области.



Источник: https://24tv.ua/geopolitics/peter-siyarto-znishhuvav-dokumenti-pislya-porazki-viktora-orbana_n3049604
