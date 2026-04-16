Після програшу Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині міністр закордонних справ Петер Сіярто, ймовірно, почав поспішно приховувати результати своєї діяльності. Однак такі дії навряд чи врятують його у випадку офіційного розслідування. З’явилася інформація, що в будівлі угорського МЗС відбувалося знищення документів, які могли містити важливі рішення та факти.

Голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа поділився оцінкою ситуації, зазначивши, що про інцидент публічно заявив переможець виборів Петер Мадяр, лідер партії "Тиса". За його словами, Сіярто разом із командою закрився у службовому кабінеті та ліквідовував матеріали, що стосувалися рішень про можливе зняття санкцій із окремих російських осіб. Томпа підкреслив, що такі дії не гарантують уникнення відповідальності, адже інформація могла зберегтися в інших джерелах.

Він також іронічно порадив Сіярто звернутися до спадщини Тараса Шевченка, натякнувши, що політик більше дослухався до зовнішніх впливів, ніж до національних інтересів. На думку Томпи, угорський міністр діяв у фарватері політики Москви та не проявляв самостійності у дипломатичних питаннях.

Тим часом ситуація привернула увагу Європейського Союзу. Очікується, що на неформальній зустрічі лідерів ЄС буде порушено питання співпраці Угорщини з Росією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності термінових пояснень з боку Будапешта через витік інформації про переговори з російською стороною. Існують підозри щодо можливої координації дій між урядом країни-члена ЄС та Росією.

Томпа переконаний, що приховати сліди діяльності Сіярто не вдасться, оскільки, за словами Мадяра, у міністерстві тривалий час діяли російські кіберструктури, які могли зберегти компрометуючі дані. У підсумку, вважає він, усі обставини стануть відомими, а політична кар’єра Сіярто фактично завершена.

