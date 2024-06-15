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Гонка уже началась: стало известно, в чем ЕС собрался догнать и перегнать Россию

ЕС хочет в течение 2025 года сравняться с Россией в количестве боеприпасов

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз планирует к 2025 году сравняться с Россией по количеству производимых боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "La Tribune" сделал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Гонка уже началась: стало известно, в чем ЕС собрался догнать и перегнать Россию

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметил, что в этом году страны Европейского Союза намерены вывести производственные мощности на отметку 1,7 млн снарядов в год. А уже в 2025 году Европа планирует выйти на уровень 2,5 млн снарядов в год.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше в этом, чем американцы, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", — сказал комиссар.

Он подчеркнул, эта потребность разделяется многими государствами-членами ЕС и может пойти на пользу нашей оборонной промышленности. Но она должна быть способной поставлять оружие европейской армии вовремя.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия значительно нарастила производство собственных универсальных модулей планирования и коррекции полета. Об этом в эфире канала "Эспрессо" сообщил военный эксперт Олег Катков.

Эксперт сообщил, что Украина уже использует западные дальнобойные авиационные бомбы GBU-39 и управляемые авиабомбы Hammer.

Также издание "Комментарии" сообщало – чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных ею снарядов не может быть отправлены Украине так быстро, как планировалось.




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Источник: https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-europe-va-produire-autant-d-obus-que-la-russie-d-ici-2025-assure-thierry-breton-999762.html
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