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Готов ли ЕС конфисковать активы РФ: что известно

В Евросоюзе пока не решаются конфисковать активы РФ

сегодня, 21:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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Среди государств-членов Европейского Союза нет консенсуса по конфискации в пользу Украины замороженных суверенных активов Центрального банка России. Об этом со ссылкой на европейских чиновников пишет издание Reuters, передает портал "Комментарии".

Готов ли ЕС конфисковать активы РФ: что известно

В Европе обсуждают передачу Украине российских средств. Фото из открытых источников

По информации Reuters, конфискации капитала российских активов не произойдет, поскольку между странами-членами Евросоюза нет соглашения на этот счет.

Издание сообщает со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, что страны Евросоюза не готовы конфисковывать активы Центробанка РФ, поскольку считают, что соответствующее решение будет нести "слишком много юридических рисков".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.



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