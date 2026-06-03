Готовится что-то удивительное: Евросоюз срочно собрал послов через Украину

Вечером 3 июня в Брюсселе послы стран Европейского Союза рассматривают вопросы старта официальной процедуры открытия первого переговорного кластера "Основы" для Украины и Молдовы в рамках процесса евроинтеграции. Это один из ключевых этапов на пути к членству в ЕС, который определяет базовые политические и институциональные требования для стран-кандидатов.

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По данным дипломатических источников, пункт об Украине и Молдове был включен в повестку заседания Комитета постоянных представителей ЕС в срочном порядке, уже непосредственно в день проведения встречи. Это свидетельствует об ускоренной динамике обсуждения евроинтеграционного процесса.

Толчком к рассмотрению этого вопроса стали положительные результаты технических консультаций между делегациями Украины и Венгрии. Именно венгерская сторона проинформировала Совет ЕС о достигнутом прогрессе в переговорах, что позволило сдвинуть процесс с мертвой точки.

Во время заседания послы анализируют результаты скрининга в рамках первого кластера под названием "Основы". Особое внимание уделяется так называемым opening benchmarks — первоначальным критериям, которые страна-кандидат должна выполнить перед официальным открытием переговоров по конкретному направлению. Речь идет об оценке уровня верховенства права, функционировании демократических институтов, качестве государственного управления и прогрессе экономических реформ.

В случае положительного заключения Европейский Союз может перейти к следующему этапу – формальному открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. По предварительным данным, соответствующая межправительственная конференция может состояться уже 15–16 июня, где могут принять соответствующее решение.

В то же время, украинская сторона настаивает на ускорении процесса евроинтеграции и призывает ЕС в июне открыть сразу все переговорные кластеры, определяющие будущее членство Украины в Европейском Союзе.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация продолжает наращивать производство вооружения, сохраняя способность к регулярным массированным атакам по территории Украины. По его словам, ключевую опасность для страны представляет ракетная компонента российских ударов, которая остается самой сложной для перехвата на фоне постоянных воздушных атак.