Готується щось надзвичайне: Євросоюз терміново зібрав послів через Україну

Увечері 3 червня в Брюсселі посли країн Європейського Союзу розглядають питання щодо старту офіційної процедури відкриття першого переговорного кластера "Основи" для України та Молдови в межах процесу євроінтеграції. Йдеться про один із ключових етапів на шляху до членства в ЄС, який визначає базові політичні та інституційні вимоги для країн-кандидатів.

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За даними дипломатичних джерел, пункт про Україну та Молдову був включений до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС у терміновому порядку, вже безпосередньо в день проведення зустрічі. Це свідчить про прискорену динаміку обговорення євроінтеграційного процесу.

Поштовхом до розгляду цього питання стали позитивні результати технічних консультацій між делегаціями України та Угорщини. Саме угорська сторона поінформувала Раду ЄС про досягнутий прогрес у перемовинах, що дозволило зрушити процес із мертвої точки.

Під час засідання посли аналізують результати скринінгу в межах першого кластера, який має назву "Основи". Окрему увагу приділяють так званим opening benchmarks — початковим критеріям, які країна-кандидат повинна виконати перед офіційним відкриттям переговорів за конкретним напрямом. Йдеться про оцінку рівня верховенства права, функціонування демократичних інституцій, якості державного управління та прогресу економічних реформ.

У разі позитивного висновку Європейський Союз може перейти до наступного етапу — формального відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. За попередніми даними, відповідна міжурядова конференція може відбутися вже 15–16 червня, де й можуть ухвалити відповідне рішення.

Водночас українська сторона наполягає на прискоренні процесу євроінтеграції та закликає ЄС у червні відкрити одразу всі переговорні кластери, що визначають майбутнє членство України в Європейському Союзі.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація продовжує нарощувати виробництво озброєння, зберігаючи здатність до регулярних масованих атак по території України. За його словами, ключову небезпеку для країни становить саме ракетна компонента російських ударів, яка залишається найскладнішою для перехоплення на тлі постійних повітряних атак.