Европейская комиссия отреагировала на заявление эксминистра обороны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине. В Брюсселе подчеркнули, что вопрос организации избирательного процесса должна решать прежде всего сама Украина, а Евросоюз готов оказать необходимую поддержку. Об этом во время брифинга заявила представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Гиппер. По ее словам, решение о том, возможно ли провести выборы в конкретный период, не входит в компетенцию ЕС.

Фото: из открытых источников

Представительница Еврокомиссии подчеркнула, что украинские власти должны действовать в соответствии с национальным законодательством. В то же время именно Киев должен определять оптимальные сроки проведения выборов, учитывая действующие правовые и обстоятельства безопасности.

"Что касается выборов, то именно Украине решать, когда их проводить, при этом полностью соблюдая собственное законодательство", – заявила Гиппер.

В то же время, в Евросоюзе заверили, что не оставят Украину без помощи в случае подготовки к выборам. Брюссель готов содействовать организации процесса и поддерживать соблюдение демократических принципов на всех этапах.

"ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса, в том числе в обеспечении соблюдения соответствующих демократических стандартов", – подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Портал "Комментарии" уже писал, что Донецкая область остается одной из главных военных целей Кремля, однако, несмотря на значительные ресурсы, Россия не смогла достичь там решающего прорыва. Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что российские войска продолжают действовать по привычным для них схемам — атакуют в лоб, пытаются обходить позиции украинских военных и делают ставку на численное преимущество.