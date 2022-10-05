Греческих монахов подозревают в отмывании денег для российских олигархов

Греческие спецслужбы заметили подозрительные переводы на счета монахов с горы Афон. Предварительные результаты расследования показывают, что большинство транзакций осуществлялось из Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на греческий англоязычный сайт Neoskosmos .

Греческих монахов подозревают в отмывании денег для россиян. Фото из открытых источников

Дело начали расследовать еще с 2021 года, но из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и международных санкций процедура ускорилась.

Согласно отчету власти Кремля постоянно поддерживали тесные связи с греческими монахами, а за последний год было установлено минимум 20 подозрительных переводов денег. Большие суммы денег были перемещены из иностранных компаний и банков на счета монахов с горы Афон.

Отчет показывает, что один из траншей составлял сумму более одного миллиона евро. Греческая специальная служба по отмыванию средств исследует полученные ли средства афонскими монахами поступившие от россиян, которые боятся, что их деньги будут заблокированы в России и других странах.

Также служба сообщает, что состоятельные россияне пытаются покупать греческую недвижимость, вкладывая свои деньги в дома. Греческая служба подчеркивает, что кроме россиян деньги на счета монахов поступали из Болгарии, Румынии и Сербии, последняя особенно лояльна к РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском епископе, который высказался о мире с Россией. Он считает такую позицию плохой, ведь это значит заключить мир с мафией.

Также "Комментарии" писали о скандале в католической церкви. Священник и лауреат Нобелевской премии обвинили в сексуальных преступлениях с несовершеннолетними мужчинами.





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