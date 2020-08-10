Греческий курорт из-за непогоды уходит под воду - ВИДЕО

Остров Эвбея. Фото: Petros Giannakouris/Associated Press

Из-за шторма Талия в Греции уходит под воду остров Эвбея. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, пятеро. Среди погибших - восьмимесячный ребенок, пишет Greek Reporter.

Шторм на греческом острове разгулялся накануне около полуночи. В поселке Политика за 100 км от Афин он унес жизни целой семьи. Та отдыхала в квартире на первом этаже и оказалась в ловушке. Во время непогоды утонул малыш, а также двое пожилых людей: 85-летний мужчина и 86-летняя женщина. Еще двух людей спасатели продолжают искать. Пока те числятся как без вести пропавшие.

По словам местных властей, жертв могло бы быть больше, так как местная река вышла из берегов достаточно резко.

"Если бы мы объявили эвакуацию, началась бы настоящая паника. В такой ситуации избежать многих жертв не удалось бы. Не исключено, что счет пошел бы на сотни. Пока же мы имеем пять погибших", - говорит заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас.

Вода на острове поднялась достаточно высоко. В некоторых местах глубина достигает полтора метра. Затопило улицы, дороги и дома.

"По прогнозу мы ожидали около 63 мм осадков за сутки, но воды, по последним данным, налило 350 мм", - отчитался замминистра.

Усугубила ситуацию гроза. Из-за молний возникло несколько десятков пожаров. Автомобильное сообщение с островом Эвбея сейчас отсутствует, работают только паромы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на США обрушился мощный шторм.

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