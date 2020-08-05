Шторм «Исайя» в США набирает обороты: появились первые жертвы

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Татьяна Веремеева
Тропический шторм "Исайя" спровоцировал редкие торнадо и оставил без электричества
восточное побережье США. Его жертвами стали, по меньшей мере, один человек в
Нью-Йорке и еще двое людей в Северной Каролине, где смерч уничтожил парк
мобильных домов. Об этом сообщает Reuters.
Стремительный шторм перевернул десятки автомобилей, затопил улицы и повалил
линии электропередач, оставив по меньшей мере 1,4 миллиона потребителей от Северной
Каролины до Нью-Йорка без электричества. В стране, уже страдающей от
коронавируса, власти штата Нью-Йорк закрыли центры тестирования COVID-19 в качестве меры
предосторожности.
Нью-Йорк, большая часть Нью-Джерси, весь Массачусетс и другие части Новой
Англии пострадали из-за торнадо. На снимках в социальных сетях были видны
последствия торнадо на Кейп-Мэй, Марморе и острове Лонг-Бич вдоль южного берега
Нью-Джерси, а также повреждения от торнадо в Дувре, штат Делавэр.
Центр шторма пришелся на запад Нью-Йорка и находился примерно в 160 км к
северо-западу по состоянию на 3 часа дня по восточному времени, сообщил
Национальный центр ураганов.
Один человек погиб в районе Куинс, когда дерево упало на его машину и
раздавило ее.
Шторм обрушился на Северную Каролину поздно вечером в понедельник, убив
двух человек в парке передвижных домов, который превратился в поле обломков.
Ранее "Комментарии" писали, что в то же время на западном побережье США, в
штате Калифорния стихийным пламенем загорелся лес. Сейчас люди массово
проходят эвакуацию от места горения.
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