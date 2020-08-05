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Шторм «Исайя» в США набирает обороты: появились первые жертвы

Из-за шторма «Исайя» в штате Нью-Йорк пришлось закрыть центры тестирования на коронавирус

5 августа 2020, 05:45 comments524
Автор:

Татьяна Веремеева
Шторм «Исайя» в США набирает обороты: появились первые жертвы

Тропический шторм "Исайя" спровоцировал редкие торнадо и оставил без электричества восточное побережье США. Его жертвами стали, по меньшей мере, один человек в Нью-Йорке и еще двое людей в Северной Каролине, где смерч уничтожил парк мобильных домов. Об этом сообщает Reuters.

Стремительный шторм перевернул десятки автомобилей, затопил улицы и повалил линии электропередач, оставив по меньшей мере 1,4 миллиона потребителей от Северной Каролины до Нью-Йорка без электричества. В стране, уже страдающей от коронавируса, власти штата Нью-Йорк закрыли центры тестирования COVID-19 в качестве меры предосторожности.

Нью-Йорк, большая часть Нью-Джерси, весь Массачусетс и другие части Новой Англии пострадали из-за торнадо. На снимках в социальных сетях были видны последствия торнадо на Кейп-Мэй, Марморе и острове Лонг-Бич вдоль южного берега Нью-Джерси, а также повреждения от торнадо в Дувре, штат Делавэр.

Центр шторма пришелся на запад Нью-Йорка и находился примерно в 160 км к северо-западу по состоянию на 3 часа дня по восточному времени, сообщил Национальный центр ураганов.

Один человек погиб в районе Куинс, когда дерево упало на его машину и раздавило ее.

Шторм обрушился на Северную Каролину поздно вечером в понедельник, убив двух человек в парке передвижных домов, который превратился в поле обломков.

Ранее "Комментарии" писали, что в то же время на западном побережье США, в штате Калифорния стихийным пламенем загорелся лес. Сейчас люди массово проходят эвакуацию от места горения.


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