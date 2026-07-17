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Греция оказалась под сильным давлением союзников: какое оружие немедленно требуют для Украины

Киев рассчитывает получить до 200 ракет PAC-2, однако Афины пока не демонстрируют готовности согласиться даже на сложную схему передачи через Норвегию

17 июля 2026, 12:22
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Кравцев Сергей

Украина активизировала переговоры по усилению противовоздушной обороны и обратилась в Грецию с просьбой передать запас ракет-перехватчиков PAC-2 для зенитных комплексов Patriot. Как сообщает греческое издание eKathimerini, соответствующий запрос обсуждается на фоне постоянного давления на Афины со стороны партнеров по НАТО и Европейскому Союзу.

Греция оказалась под сильным давлением союзников: какое оружие немедленно требуют для Украины

Греция и ЕС. Фото: из открытых источников

По информации источников, украинская сторона рассчитывает получить до 200 ракет, находящихся на вооружении греческих воздушных сил уже более двух десятилетий. В Киеве предполагают, что часть этих боеприпасов близится к истечению установленного срока эксплуатации.

Нынешние переговоры начались после того, как стороны не смогли договориться о возможной передаче Украине части греческих батарей Patriot. Теперь речь идет не о самих комплексах, а только о запасе ракет к ним.

По данным издания, одним из рассматриваемых союзниками вариантов является продажа Грецией этих ракет Норвегии. После этого норвежская сторона могла официально передать их Украине. В то же время любое решение потребует подтверждения, что ракеты остаются пригодными к использованию, но уже не являются критически необходимыми для обороны самой Греции.

Несмотря на дипломатическое давление, Афины пока не сигнализируют о готовности согласиться с такой передачей. Греческие власти напоминают, что уже вносят вклад в общую безопасность союзников, развернув батарею Patriot в Саудовской Аравии для защиты стратегической энергетической инфраструктуры. Кроме того, ранее страна уже передавала Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale по завершении их ресурса в собственных вооруженных силах.

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