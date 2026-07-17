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Греція опинилася під потужним тиском союзників: яку зброю негайно вимагають для України

Київ розраховує отримати до 200 ракет PAC-2, однак Афіни поки не демонструють готовності погодитися навіть на складну схему передачі через Норвегію

17 липня 2026, 12:22
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Кравцев Сергей

Україна активізувала переговори щодо посилення протиповітряної оборони та звернулася до Греції із проханням передати запас ракет-перехоплювачів PAC-2 для зенітних комплексів Patriot. Як повідомляє грецьке видання eKathimerini, відповідний запит обговорюється на тлі постійного тиску на Афіни з боку партнерів по НАТО та Європейському Союзу.

Греція опинилася під потужним тиском союзників: яку зброю негайно вимагають для України

Греція та ЄС. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, українська сторона розраховує отримати до 200 ракет, які перебувають на озброєнні грецьких Повітряних сил уже понад два десятиліття. У Києві припускають, що частина цих боєприпасів наближається до завершення встановленого терміну експлуатації.

Нинішні переговори розпочалися після того, як сторони не змогли домовитися про можливу передачу Україні частини грецьких батарей Patriot. Тепер мова йде не про самі комплекси, а лише про запас ракет до них.

За даними видання, одним із варіантів, який розглядається союзниками, є продаж Грецією цих ракет Норвегії. Після цього норвезька сторона могла б офіційно передати їх Україні. Водночас будь-яке рішення потребуватиме підтвердження, що ракети залишаються придатними до використання, але вже не є критично необхідними для оборони самої Греції.

Попри дипломатичний тиск, Афіни поки не сигналізують про готовність погодитися на таку передачу. Грецька влада нагадує, що вже робить внесок у спільну безпеку союзників, розгорнувши батарею Patriot у Саудівській Аравії для захисту стратегічної енергетичної інфраструктури. Крім того, раніше країна вже передавала Україні ракети Sea Sparrow та Crotale після завершення їхнього ресурсу у власних збройних силах.

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