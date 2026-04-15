Громкое решение Трампа поставило европейцев на колени: какое срочное решение готовится

Европейские государства активизировали работу над резервным сценарием в рамках НАТО на случай, если США сократят свое присутствие в Альянсе или даже полностью из него выйдут. Такое развитие событий рассматривается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа и сомнений в стабильности американских гарантий безопасности для Европы.

Как сообщает The Wall Street Journal, обсуждение концепции так называемого "европейского НАТО" проходит в основном в неформальном формате — во время закрытых консультаций и кулуарных встреч между союзниками. Речь идет не о создании отдельного военного блока, а скорее о перестройке действующей системы Альянса таким образом, чтобы европейские страны взяли на себя гораздо большую часть оборонных функций.

В материале отмечается, что эти наработки впервые появились еще в прошлом году, однако в последнее время их ускорили события, усилившие беспокойство Европы по поводу роли США. В частности, это реакция на заявления Трампа, включая его угрозы в отношении Гренландии — территории Дании, которая является членом НАТО, а также споры вокруг позиции Европы по участию в военных инициативах США на Ближнем Востоке.

Отдельно отмечается изменение позиции Германии, которая долгое время выступала за сохранение ведущей роли США в европейской безопасности и осторожно относилась к идее стратегической автономии ЕС. Теперь, при канцлере Фридрихе Мерце, Берлин постепенно пересматривает свой подход из-за опасений относительно непредсказуемости американской политики, сообщают источники.

По оценкам WSJ, масштаб вызова значителен, ведь нынешняя архитектура НАТО во многом опирается на США — от разведки и логистики до командных структур. Европейские союзники уже начали постепенно перебирать часть этих функций. Генсек НАТО Марк Рютте ранее также заявлял, что Альянс все больше приобретает "европейский характер".

