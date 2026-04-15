Гучне рішення Трампа поставило європейців на коліна: яке термінове рішення готується

Європейські держави активізували роботу над резервним сценарієм у межах НАТО на випадок, якщо США скоротять свою присутність в Альянсі або навіть повністю з нього вийдуть. Такий розвиток подій розглядається на тлі різких заяв президента США Дональда Трампа та зростаючих сумнівів у стабільності американських гарантій безпеки для Європи.

Як повідомляє The Wall Street Journal, обговорення концепції так званого "європейського НАТО" відбувається переважно у неформальному форматі — під час закритих консультацій і кулуарних зустрічей між союзниками. Йдеться не про створення окремого військового блоку, а радше про перебудову чинної системи Альянсу таким чином, щоб європейські країни взяли на себе значно більшу частину оборонних функцій.

У матеріалі зазначається, що ці напрацювання вперше з’явилися ще минулого року, однак останнім часом їх прискорили події, які посилили занепокоєння Європи щодо ролі США. Зокрема, це реакція на заяви Трампа, включно з його погрозами щодо Гренландії — території Данії, яка є членом НАТО, а також суперечки навколо позиції Європи щодо участі у військових ініціативах США на Близькому Сході.

Окремо наголошується на зміні позиції Німеччини, яка тривалий час виступала за збереження провідної ролі США в європейській безпеці та обережно ставилася до ідеї стратегічної автономії ЄС. Тепер, за канцлера Фрідріха Мерца, Берлін поступово переглядає свій підхід через побоювання щодо непередбачуваності американської політики, повідомляють джерела.

За оцінками WSJ, масштаб виклику є значним, адже нинішня архітектура НАТО багато в чому спирається на США — від розвідки та логістики до командних структур. Європейські союзники вже почали поступово перебирати на себе частину цих функцій. Генсек НАТО Марк Рютте раніше також заявляв, що Альянс дедалі більше набуватиме "європейського характеру".

