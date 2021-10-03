Грузия после выборов и задержания Саакашвили: что происходит и чего ждать

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Ольга Чародий
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы с весьма неоднозначными, если верить данным экзит-полов, результатами. Плюс – арест вернувшегося в Грузию после 8 лет отсутствия третьего президента Михаила Саакашвили.
Михеил Саакашвили - фото из открытых источников
Как могут события развиваться дальше? Как следует поступать Украине? Своим видением ситуации с порталом "Комментарии" поделился политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.
Александр Курбан считает события, разворачивающиеся сегодня в Грузии вокруг муниципальных выборов, по накалу мало чем отличающимися от событий времён "революции роз" 2003 года.
"Ставки столь высоки, что даже бывший, а ныне опальный президент Грузии Михеил Саакашвили в срочном порядке вернулся на родину. Несмотря на то, что его там ожидала тюремная камера и 8-летний срок наказания по криминальным статьям за коррупцию и злоупотребления властью", – акцентирует эксперт.
Он напоминает, что выборы 2 октября охватили 64 территориально-административные единицы Грузии. Выбирали депутатов и глав так называемых сакребуло – местных совещательных органов власти.
Нынешний политический кризис настолько серьезный, что в его урегулировании принимают участие западные партнеры Грузии.
В частности, 19 апреля 2021 года глава Евросоюза Шарль Мишель предложил сторонам конфликта выход в виде соглашения. Согласно ему предполагалось, что в случае, если правящая партия набирает в октябре-2021 на муниципальных выборах меньше 43%, будет полная перезагрузка парламента в виде досрочных выборов.
По данным социологических опросов, по состоянию на это лето, прогнозировали правящей "Грузинской мечте" — от 35% до 51%, оппозиционной "Единое национальное движение" (партия Саакашвили) – 25-30% и партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Гахария – 6-10%.
Эксперт подчеркивает: насколько расчёт Саакашвили оказался точным покажут официальные результаты выборов. А пока мы можем оценить данные экзит-полов, в частности имеем следующие показатели. Результаты экзит-пола компании Edison Research свидетельствуют о том, что "Грузинская мечта" имеет 46%, "Единое национальное движение" — 33%, "За Грузию" — 6%. По данным компании IPSOS, у "Грузинской мечты" — 38,5%, "Единое национальное движение" — 31,9%. Компания Gorbi показывает, что "Грузинская мечта" имеет 47,6%, "Единое национальное движение" — 27,1%, "За Грузию" — 6,8%.
По словам эксперта, на первый взгляд, нынешняя ситуация в Грузии кажется для украинских реалий далекой и не существенной. И, по сути, не оказывает никакого влияния на нас. Но это лишь на первый взгляд.
"Ситуация вокруг официального гражданства Саакашвили ставит руководство Украины в определенное затруднение. Саакашвили как гражданин Украины и заметная фигура в системе нынешней властной вертикали должен получить защиту и поддержку, прежде всего на дипломатическом уровне. Государство обязано защищать своих граждан. Но такая позиция нашей власти может привести к усилению противоречий с дружественной страной, которая является нашим партнёром в борьбе с российской гибридной геополитической агрессией, – подчеркивает Александр Курбан. – К тому же, Украина и Грузия являются партерами по процессу движения в сторону ЕС и НАТО, поддерживая друг друга по всем ключевым вопросам. Как в этой ситуации поведёт себя официальный Киев, пока сказать сложно".
Напомним, Михеил Саакашвили решился на шаг поездки в страну, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников. Об этом сообщает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
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