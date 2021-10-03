Грузия после выборов и задержания Саакашвили: что происходит и чего ждать

В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы с весьма неоднозначными, если верить данным экзит-полов, результатами. Плюс – арест вернувшегося в Грузию после 8 лет отсутствия третьего президента Михаила Саакашвили.

Михеил Саакашвили - фото из открытых источников





Как могут события развиваться дальше? Как следует поступать Украине? Своим видением ситуации с порталом "Комментарии" поделился политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.





Александр Курбан считает события, разворачивающиеся сегодня в Грузии вокруг муниципальных выборов, по накалу мало чем отличающимися от событий времён "революции роз" 2003 года.





"Ставки столь высоки, что даже бывший, а ныне опальный президент Грузии Михеил Саакашвили в срочном порядке вернулся на родину. Несмотря на то, что его там ожидала тюремная камера и 8-летний срок наказания по криминальным статьям за коррупцию и злоупотребления властью", – акцентирует эксперт.





Он напоминает, что выборы 2 октября охватили 64 территориально-административные единицы Грузии. Выбирали депутатов и глав так называемых сакребуло – местных совещательных органов власти.





"Столь важное значение данных выборов заключается в том, что от их результатов зависит дальнейшее развитие политического кризиса в стране. Это кризис тянется с последних парламентских выборов, которые привели к серьезным противостояниям и существенному проседанию имиджа и рейтинга правящей партии "Грузинская мечта". Тогда, в октябре 2020 года, оппозиционные партии, прошедшие в парламент, обвинили власть в фальсификации результатов выборов. Они объявили бойкот работы парламента и перенесли политические дискуссии на улицы крупных городов Грузии. Тогда же в ходе масштабных протестов и противостояний с полицией был задержан лидер партии "Единое национальное движение", Ника Мелия", – обрисовывает ситуацию Александр Курбан.





Нынешний политический кризис настолько серьезный, что в его урегулировании принимают участие западные партнеры Грузии.





В частности, 19 апреля 2021 года глава Евросоюза Шарль Мишель предложил сторонам конфликта выход в виде соглашения. Согласно ему предполагалось, что в случае, если правящая партия набирает в октябре-2021 на муниципальных выборах меньше 43%, будет полная перезагрузка парламента в виде досрочных выборов.





По данным социологических опросов, по состоянию на это лето, прогнозировали правящей "Грузинской мечте" — от 35% до 51%, оппозиционной "Единое национальное движение" (партия Саакашвили) – 25-30% и партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Гахария – 6-10%.





"Прогнозы были достаточно расплывчатые и многозначные. Однако все эксперты сходились в одном, политическая осень в Грузии будете очень жаркая. И последний прогноз сбылся полностью, – продолжает Александр Курбан. – Политическая осень оказалась в Грузии настолько жаркой, что бывший скандальный грузинский президент, а ныне не менее скандальный гражданин Украины, главный креативщик реформ "Слуг народа", Михеил Саакашвили, не побоялся вернуться на родину, даже под угрозой тюремного срока.

Это возвращение усилило позиции его оппозиционной политической партии и значительно повысило шансы самого Саакашвили вернуться в грузинскую политику. Несмотря на то, что сейчас бывший президент взят под стражу и находится в камере предварительного заключения, у него есть неплохие шансы выйти на свободу лидером победившей политической силы. Но это только в том случае, если его политсиле в союзе с партией Гахарии удастся забрать у правящей "Грузинской мечты" необходимое количество голосов и не дать ей набрать 43%".





Эксперт подчеркивает: насколько расчёт Саакашвили оказался точным покажут официальные результаты выборов. А пока мы можем оценить данные экзит-полов, в частности имеем следующие показатели. Результаты экзит-пола компании Edison Research свидетельствуют о том, что "Грузинская мечта" имеет 46%, "Единое национальное движение" — 33%, "За Грузию" — 6%. По данным компании IPSOS, у "Грузинской мечты" — 38,5%, "Единое национальное движение" — 31,9%. Компания Gorbi показывает, что "Грузинская мечта" имеет 47,6%, "Единое национальное движение" — 27,1%, "За Грузию" — 6,8%.





"В настоящий момент ясности по дальнейшим политическим раскладам нет, – констатирует Александр Курбан. – Нужно будет ждать официальных результатов. Для страны в целом эти результаты будут означать, насколько данный политический кризис окажется затяжным. А для Саакашвили есть два варианта. В случае победы правящей партии он меняет карьеру украинского реформатора на карьеру политического заключённого и борца за права оппозиции. В случае победы оппозиции перед ним отрываются перспективы возврата в большую политику на уровне грузинского парламента, а в перспективе – и возможное возвращение в кресло президента".





По словам эксперта, на первый взгляд, нынешняя ситуация в Грузии кажется для украинских реалий далекой и не существенной. И, по сути, не оказывает никакого влияния на нас. Но это лишь на первый взгляд.





"Ситуация вокруг официального гражданства Саакашвили ставит руководство Украины в определенное затруднение. Саакашвили как гражданин Украины и заметная фигура в системе нынешней властной вертикали должен получить защиту и поддержку, прежде всего на дипломатическом уровне. Государство обязано защищать своих граждан. Но такая позиция нашей власти может привести к усилению противоречий с дружественной страной, которая является нашим партнёром в борьбе с российской гибридной геополитической агрессией, – подчеркивает Александр Курбан. – К тому же, Украина и Грузия являются партерами по процессу движения в сторону ЕС и НАТО, поддерживая друг друга по всем ключевым вопросам. Как в этой ситуации поведёт себя официальный Киев, пока сказать сложно".





Напомним, Михеил Саакашвили решился на шаг поездки в страну, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников. Об этом сообщает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



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