Грузия продолжает смотреть в сторону РФ: в ЕС сделали новое предупреждение

Европейский Союз может приостановить безвизовый режим для граждан Грузии. Это будет реакцией на антидемократические действия грузинских властей и антизападную риторику официального Тбилиси. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Грузия и ЕС. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что информацию о возможном лишении Грузии безвиза подтвердил представитель исполнительного органа ЕС. По его словам, в случае, если партия "Грузинская мечта" продолжит авторитарный курс, возможны все варианты реагирования, "включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима".

"В рамках диалога о либерализации визового режима между ЕС и Грузией и соответствующего Плана действий от Грузии требовалось достичь конкретных показателей, в частности, обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации", — добавил чиновник.

По данным Politico, соответствующая переоценка будет проведена в случае развития "событий, представляющих риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны.

Стоит напомнить, что с 2017 года граждане Грузии могут посещать страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, до шести месяцев в году без виз.

Читайте также на портале "Комментарии" — парламент Грузии принял в целом так называемый пакет анти-ЛГБТ законов и поправок. Данное решение поддержали 84 депутата. Что же касается оппозиционных депутатов, то они решили в голосовании вообще не участвовать. Об этом сообщает "NewsGeorgia".

В материале отмечается, что так называемый пакет "анти-ЛГБТ" не зря подняли именно сейчас, ведь эта тема является частью предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта", которая построила свой политический курс на якобы защиту традиционных ценностей.

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