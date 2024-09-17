Не могли сказать правду: в Грузии назвали неожиданного виновника российского вторжения в 2008 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти долго не могли говорить правду грузинскому обществу о том, кто виноват во вторжении России. По его словам, эту войну начал режим тогдашнего президента Грузии Михеила Саакашвили.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, что силы, повлекшие войну в 2008 году, снова якобы хотят начать военные действия. По его словам, в этом виновата предыдущая власть во главе с Саакашвили.

"Из-за текущих дел в Гааге и Страсбурге мы избегали твердых и точных заявлений на эту тему. Но, когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается разрешить в стране войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили", — сказал Кобахидзе.

Несколькими днями ранее почетный председатель провластной партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия должна найти силы извиняться перед осетинами за войну 2008 года, когда Россия ввела свои войска на грузинские территории. Кроме того, в "Грузинской мечте" сообщали, что война 2008 года была якобы развязана Саакашвили по указанию извне. По словам партии, эта война стала результатом "не его психической неуравновешенности, а результатом указаний извне и хорошо спланированной измены".

В 2021 году Европейский суд по правам человека постановил, что Россия сохраняет "прямой контроль" над сепаратистскими регионами и несет ответственность за гибель людей и нарушение прав человека, которые там происходят. Михеил Саакашвили по возвращении в Грузию в 2021 году оказался в камере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Грузии дал прогноз, когда закончится война в Украине.

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