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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп начинает указывать лидерам Европейского Союза, что они должны сделать для обеспечения мира в Украине. Однако его требования заставят блок действовать на пределе своих финансовых и ресурсных возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Авторы публикации обратили внимание, что в среду, Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам и двух европейских чиновников, ключевые союзники США в Европе не получили никакого уведомления об этом и шокированы этим событием. Другой европейский сторонник Украины назвал это "продажей", заявив, что США уступают ключевым требованиям Путина еще до начала переговоров.
По данным Bloomberg Economics, если европейцам удастся наладить коммуникацию с Белым домом, они будут пытаться убедить Трампа сохранить поддержку Киева со стороны США достаточно долго, чтобы страны ЕС смогли быстро нарастить свои собственные возможности.
Однако, если Вашингтон отказался бы присоединиться к силам НАТО для противодействия вероятному нападению России, то Путину удалось бы создать раскол между США и их союзниками из ЕС, что было его давней целью.
Согласно подсчетам аналитиков издания, восстановление украинской армии может стоить около 175 миллиардов долларов в течение 10 лет, в зависимости от состояния Вооруженных сил Украины на момент достижения урегулирования и от того, какую территорию им нужно будет защищать.
Согласно последним обсуждениям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, основная часть финансирования пойдет на наращивание военного потенциала членов ЕС и повышение совокупного оборонного бюджета до 3,5% ВВП.
Дополнительное финансирование будет направлено на артиллерийские запасы, системы противовоздушной обороны и ракетные системы. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит военные силы ЕС к быстрому развертыванию и будет способствовать значительному росту европейской оборонной промышленности.
Военные силы также помогут укрепить восточные границы ЕС, подготовить европейские армии к оперативному развертыванию и стимулировать развитие оборонной промышленности континента.
Экономисты Bloomberg подсчитали, что в случае финансирования за счет долгов, это добавит еще 2,7 триллиона долларов к потребностям пяти крупнейших европейских членов НАТО в заимствованиях в течение следующего десятилетия.
В то же время, расширение собственных Вооруженных сил стран Европы вместе с защитой Украины, может стоить крупнейшим государствам континента дополнительных 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.
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