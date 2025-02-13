Холодный душ для Европы: стало известно, во сколько обойдется ЕС план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп начинает указывать лидерам Европейского Союза, что они должны сделать для обеспечения мира в Украине. Однако его требования заставят блок действовать на пределе своих финансовых и ресурсных возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Авторы публикации обратили внимание, что в среду, Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам и двух европейских чиновников, ключевые союзники США в Европе не получили никакого уведомления об этом и шокированы этим событием. Другой европейский сторонник Украины назвал это "продажей", заявив, что США уступают ключевым требованиям Путина еще до начала переговоров.

По данным Bloomberg Economics, если европейцам удастся наладить коммуникацию с Белым домом, они будут пытаться убедить Трампа сохранить поддержку Киева со стороны США достаточно долго, чтобы страны ЕС смогли быстро нарастить свои собственные возможности.

Однако, если Вашингтон отказался бы присоединиться к силам НАТО для противодействия вероятному нападению России, то Путину удалось бы создать раскол между США и их союзниками из ЕС, что было его давней целью.

Согласно подсчетам аналитиков издания, восстановление украинской армии может стоить около 175 миллиардов долларов в течение 10 лет, в зависимости от состояния Вооруженных сил Украины на момент достижения урегулирования и от того, какую территорию им нужно будет защищать.

"Миротворческие силы численностью 40 тысяч человек будут стоить около 30 миллиардов долларов за тот же период времени, хотя Зеленский говорит, что понадобится гораздо больше войск", — пишет издание.

Согласно последним обсуждениям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, основная часть финансирования пойдет на наращивание военного потенциала членов ЕС и повышение совокупного оборонного бюджета до 3,5% ВВП.

Дополнительное финансирование будет направлено на артиллерийские запасы, системы противовоздушной обороны и ракетные системы. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит военные силы ЕС к быстрому развертыванию и будет способствовать значительному росту европейской оборонной промышленности.

Военные силы также помогут укрепить восточные границы ЕС, подготовить европейские армии к оперативному развертыванию и стимулировать развитие оборонной промышленности континента.

Экономисты Bloomberg подсчитали, что в случае финансирования за счет долгов, это добавит еще 2,7 триллиона долларов к потребностям пяти крупнейших европейских членов НАТО в заимствованиях в течение следующего десятилетия.

В то же время, расширение собственных Вооруженных сил стран Европы вместе с защитой Украины, может стоить крупнейшим государствам континента дополнительных 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

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