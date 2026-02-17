logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Хорватия жестко ответила на просьбу Венгрии и Словакии по поставкам российской нефти.
commentss НОВОСТИ Все новости

Хорватия жестко ответила на просьбу Венгрии и Словакии по поставкам российской нефти.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что российская нефть финансирует войну, поэтому Загреб не планирует ее поставлять в Венгрию и Словакию.

17 февраля 2026, 07:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Хорватия жестко отреагировала на обращение Венгрии и Словакии о транспортировке российской нефти через нефтепровод "Адрия". Министр экономики Анте Шушняр заявил, что хотя российская нефть может казаться более дешевой, ее покупка фактически финансирует войну против Украины.

Хорватия жестко ответила на просьбу Венгрии и Словакии по поставкам российской нефти.

Анте Шушняр. Фото из открытых источников

После перебоев в снабжении через украинскую территорию Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой помочь с транзитом российской нефти. В сообщении в соцсети Х Шушняр ответил, что Хорватия действует прозрачно и ответственно в вопросах региональной энергетической безопасности. Хорватский министр отрицал предварительные обвинения Будапешта и Братиславы в "нехватке мощностей" и "спекуляциях на войне", подчеркнув, что тарифы остаются рыночными и открытыми.

"Газопровод "Адрия" готов, поэтому ни у одной страны ЕС не осталось технических оправданий для того, чтобы оставаться привязанной к российской нефти. Баррель, купленный у России, может казаться дешевле для некоторых стран, но помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пора покончить с этим спекулированием на войне", — написал Шушняр.

По его словам, Хорватия готова способствовать решению проблем со снабжением в рамках законодательства ЕС и правил OFAC, однако не поддерживает зависимость от ресурсов РФ.

Напомним, что 27 января Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре во Львовской области. Компания "Нефтегаз" подтвердила атаку, сообщив об очередном повреждении объектов нефтепровода "Дружба", которым Венгрия и Словакия получает российскую нефть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза" и показал два важных фото.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский неожиданно поблагодарил Орбан.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/susnjar_a/status/2023293214728311095
Теги:

Новости

Все новости