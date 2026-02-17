Хорватия жестко ответила на просьбу Венгрии и Словакии по поставкам российской нефти.

Хорватия жестко отреагировала на обращение Венгрии и Словакии о транспортировке российской нефти через нефтепровод "Адрия". Министр экономики Анте Шушняр заявил, что хотя российская нефть может казаться более дешевой, ее покупка фактически финансирует войну против Украины.

Анте Шушняр. Фото из открытых источников

После перебоев в снабжении через украинскую территорию Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой помочь с транзитом российской нефти. В сообщении в соцсети Х Шушняр ответил, что Хорватия действует прозрачно и ответственно в вопросах региональной энергетической безопасности. Хорватский министр отрицал предварительные обвинения Будапешта и Братиславы в "нехватке мощностей" и "спекуляциях на войне", подчеркнув, что тарифы остаются рыночными и открытыми.

"Газопровод "Адрия" готов, поэтому ни у одной страны ЕС не осталось технических оправданий для того, чтобы оставаться привязанной к российской нефти. Баррель, купленный у России, может казаться дешевле для некоторых стран, но помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пора покончить с этим спекулированием на войне", — написал Шушняр.

По его словам, Хорватия готова способствовать решению проблем со снабжением в рамках законодательства ЕС и правил OFAC, однако не поддерживает зависимость от ресурсов РФ.

Напомним, что 27 января Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре во Львовской области. Компания "Нефтегаз" подтвердила атаку, сообщив об очередном повреждении объектов нефтепровода "Дружба", которым Венгрия и Словакия получает российскую нефть.

