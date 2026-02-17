logo_ukra

Хорватія різко відповіла на прохання Угорщини та Словаччини щодо поставок російської нафти
commentss НОВИНИ Всі новини

Хорватія різко відповіла на прохання Угорщини та Словаччини щодо поставок російської нафти

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що російська нафта фінансує війну, тому Загреб не планує її постачати Угорщині та Словаччині.

17 лютого 2026, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Хорватія жорстко відреагувала на звернення Угорщини та Словаччини щодо транспортування російської нафти через нафтопровід "Адрія". Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що хоча російська нафта може здаватися дешевшою, її купівля фактично фінансує війну проти України.

Хорватія різко відповіла на прохання Угорщини та Словаччини щодо поставок російської нафти

Анте Шушняр. Фото з відкритих джерел

Після перебоїв у постачанні через українську територію Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням допомогти з транзитом російської нафти. У дописі в соцмережі Х Шушняр відповів, що Хорватія діє прозоро та відповідально в питаннях регіональної енергетичної безпеки. Хорватський міністр заперечив попередні звинувачення Будапешта та Братислави у "нестачі потужностей" та "спекуляціях на війні", підкресливши, що тарифи залишаються ринковими й відкритими.

"Газопровід "Адрія" готовий, тому у жодної країни ЄС не залишилося технічних виправдань для того, щоб залишатися прив’язаною до російської нафти. Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Час покласти край цьому спекулюванню на війні", — написав Шушняр.

За його словами, Хорватія готова сприяти розв'язанню проблем із постачанням у межах законодавства ЄС та правил OFAC, однак не підтримує залежність від ресурсів РФ.

Нагадаємо, що 27 січня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Компанія "Нафтогаз" підтвердила атаку, повідомивши про чергове пошкодження об’єктів нафтопроводу "Дружба", яким Угорщина та Словаччина отримує російську нафту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга порадив Угорщині "відкрити очі" та показав два важливі фото.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський несподівано подякував Орбану.



https://x.com/susnjar_a/status/2023293214728311095
