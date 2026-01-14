Хотят пойти в обход Трампа: кого Европа готовит, как переговорщика с Кремлем

Европейский союз стремится перехватить инициативу в мирном урегулировании войны в Украине, чтобы не допустить ситуации, при которой условия будущего соглашения будут определяться исключительно Вашингтоном. В Брюсселе рассматривают возможность создания автономного переговорного канала с Москвой и назначения специального посланника ЕС для диалога с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

По данным издания, инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией поддержали в институтах ЕС и ряде ключевых европейских столиц. Стратегическая цель — продемонстрировать США, что Европа сохраняет собственное политическое влияние и намерена самостоятельно участвовать в формировании архитектуры безопасности на континенте.

В кулуарах ЕС продолжаются активные обсуждения кандидатуры спецпосланника. Основными претендентами считаются бывший премьер-министр Италии Марио Драги и действующий президент Финляндии Александр Стубб. Драги рассматривается как влиятельный сторонник Украины, чью кандидатуру активно продвигает итальянский сенатор Джованбаттиста Фаццолари. В Politico отмечают, что жесткая проукраинская позиция Рима частично связана с его личными связями с Украиной.

Александр Стубб, в свою очередь, одним из первых публично предложил создать пост спецпосланника ЕС и официально выдвинул себя на эту роль. Его инициатива получила поддержку среди лидеров стран-членов и в Совете ЕС.

Однако единства в европейской дипломатии нет. Главным оппонентом идеи прямых переговоров с Путиным остается глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая считает подобные контакты преждевременными и потенциально опасными для единой позиции Европы.

