Хочуть піти в обхід Трампа: кого Європа готує як переговорника з Кремлем
Хочуть піти в обхід Трампа: кого Європа готує як переговорника з Кремлем

У ЄС обговорюють кандидатури Драгі та Стубба для діалогу з Путіним, незважаючи на внутрішній опір

14 січня 2026, 07:27
Автор:
Кравцев Сергей

Європейський Союз прагне перехопити ініціативу у мирному врегулюванні війни в Україні, щоб не допустити ситуації, за якої умови майбутньої угоди будуть визначатися виключно Вашингтоном. У Брюсселі розглядають можливість створення автономного переговорного каналу з Москвою та призначення спеціального посланця ЄС для діалогу із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє Politico.

Хочуть піти в обхід Трампа: кого Європа готує як переговорника з Кремлем

ЄС та Росія. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про поновлення контактів з Росією підтримали в інститутах ЄС та низці ключових європейських столиць. Стратегічна мета — продемонструвати США, що Європа зберігає свій політичний вплив і має намір самостійно брати участь у формуванні архітектури безпеки на континенті.

У кулуарах ЄС продовжуються активні обговорення кандидатури спецпосланця. Основними претендентами вважаються колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та чинний президент Фінляндії Олександр Стубб. Драгі розглядається як впливовий прихильник України, чию кандидатуру активно просуває італійський сенатор Джованбаттіста Фаццоларі. У Politico зазначають, що жорстка проукраїнська позиція Риму частково пов'язана із його особистими зв'язками з Україною.

Олександр Стубб, у свою чергу, одним із перших публічно запропонував створити посаду спецпосланця ЄС та офіційно висунув себе на цю роль. Його ініціатива отримала підтримку серед лідерів країн-членів та у Раді ЄС.

Проте єдності у європейській дипломатії немає. Головним опонентом ідеї прямих переговорів із Путіним залишається голова дипломатії ЄС Кая Каллас, яка вважає подібні контакти передчасними та потенційно небезпечними для єдиної позиції Європи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Європейському Союзі визнають, що перспектива миру в Україні залежить від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Саме тому у Брюсселі не виключається можливість переговорів із главою Кремля у майбутньому, якщо це відкриє шлях до припинення війни.




