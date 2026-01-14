Хочуть піти в обхід Трампа: кого Європа готує як переговорника з Кремлем

Європейський Союз прагне перехопити ініціативу у мирному врегулюванні війни в Україні, щоб не допустити ситуації, за якої умови майбутньої угоди будуть визначатися виключно Вашингтоном. У Брюсселі розглядають можливість створення автономного переговорного каналу з Москвою та призначення спеціального посланця ЄС для діалогу із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє Politico.

ЄС та Росія. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про поновлення контактів з Росією підтримали в інститутах ЄС та низці ключових європейських столиць. Стратегічна мета — продемонструвати США, що Європа зберігає свій політичний вплив і має намір самостійно брати участь у формуванні архітектури безпеки на континенті.

У кулуарах ЄС продовжуються активні обговорення кандидатури спецпосланця. Основними претендентами вважаються колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та чинний президент Фінляндії Олександр Стубб. Драгі розглядається як впливовий прихильник України, чию кандидатуру активно просуває італійський сенатор Джованбаттіста Фаццоларі. У Politico зазначають, що жорстка проукраїнська позиція Риму частково пов'язана із його особистими зв'язками з Україною.

Олександр Стубб, у свою чергу, одним із перших публічно запропонував створити посаду спецпосланця ЄС та офіційно висунув себе на цю роль. Його ініціатива отримала підтримку серед лідерів країн-членів та у Раді ЄС.

Проте єдності у європейській дипломатії немає. Головним опонентом ідеї прямих переговорів із Путіним залишається голова дипломатії ЄС Кая Каллас, яка вважає подібні контакти передчасними та потенційно небезпечними для єдиної позиції Європи.

