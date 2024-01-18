Хватит ли России ресурсов для провокации возле стран Балтии: в Литве сделали заявление

Стране-агрессору не хватит сил для проведения провокаций в Балтийском регионе, потому что Москва направила все ресурсы на войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "LRT".

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото: из открытых источников

"Когда речь идет о подготовке России в нашем регионе, все замечают, что Россия направила весь потенциал своих сухопутных войск на Украину, перебросила их на фронт", — сказал министр.

Глава Минобороны Литвы добавил, что Россия держит в Балтийском регионе другие силы – авиацию, ракеты, тактическое ядерное оружие, флот. Но Москва не имеет большого числа сухопутных сил.

Поэтому, по мнению литовского министра, РФ не может полноценно совершать какие-либо провокации вблизи стран Балтии.

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