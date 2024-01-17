Жесты запугивания или реальные угрозы: о чем говорят намеки Путина о вторжении в ЕС

Президент РФ Владимир Путин (фактически – диктатор) значительно активизировал давние усилия Кремля и создает информационные условия для будущей эскалации против балтийских стран. Об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW). Один из последних примеров – заявление Путина 16 января о том, что в странах Балтии россиян якобы "выбрасывают за границу". Это, по мнению хозяина Кремля, ставит под вопрос безопасность РФ. О чем говорят данные путинские заявления, решится ли РФ на агрессию против Европы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин может решиться на новую агрессию, если получит поддержку со стороны Китая

Политолог Дмитрий Воронков считает, что информационный угрожающий фон создается Россией не для собственно эскалации.

чтобы оправдать агрессию против Украины и ее последствия для РФ (санкции, общий упадок и т.д.). Вторая причина – психологический момент. Путин уже угрожал многим, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу. Это попытка давления на европейские страны, чтоб те были менее активны в процессе поддержки Украины. Мол, если будете продолжать, то я переключусь и на вас", – поясняет эксперт. "Первая причина – подчеркивание Путиным якобы наличия внешнего врага перед российским народом. Это происходит в рамках предстоящих мартовских выборов

По его мнению, на вторжение в ЕС (соответственно – войну с НАТО) у РФ банально нет сил. Она даже в Украине не может уже широкомасштабно наступать.

чтоб провести ее максимально быстро, в случае надобности", – обращает внимание Дмитрий Воронков. "Между тем, Европа готовится. В той же Польше изменили закон о мобилизации

Он считает, что о российском вторжении в какую-то из стран ЕС можно было бы говорить после успеха Путина в Украине (чего, надеемся не будет) – и то через определенное время. После доукомплектации армии, формирования новых ресурсов и так далее.

"Так что мы видим психологическое давление, жесты запугивания, – считает политолог. – Впрочем, нельзя исключать, что Путин решится на новую агрессию, если получит поддержку со стороны Китая. Да, РФ сейчас помогают Иран и Северная Корея. Но их помощи для войны против Европы мало. А вот, если на это согласится Китай – другое дело. Но Китай не выглядит государством, готовым на подобные безумные авантюры".

Вряд ли очередные путинские угрозы возымеют какой-то эффект

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что заявления Путина следует рассматривать как определенное давление на балтийские государства.

для увеличения числа беспилотников у ВСУ. Новые обязательства взяла на себя и Литва", – поясняет эксперт. "Идет продуманная информационная волна со стороны России. Которая может быть предвестницей неких гибридных форм агрессии. Происходит это именно сейчас не случайно. Балтийские страны изначально занимают четкую позицию по поддержке Украины. Еще больше это кристаллизировалось после недавнего визита украинского президента Владимира Зеленского в Литву, Латвию и Эстонию. Последняя заявила, что будет выделять фиксированную часть своего ВВП на помощь нашей стране. Латвия организовала т.н. дроновую коалицию

В целом, продолжает он, страны Балтии являются драйверами поддержки Украины на европейском уровне. А тут еще и такого рода меседжи зазвучали системно – после визитов Зеленского.

"Это и вызвало резкое недовольство в Кремле. После чего пошли соответствующие заявления. В надежде задавить голоса тех, кто поддерживает Украину на европейском уровне. Подобные угрозы со стороны РФ звучали уже в адрес Финляндии, сейчас усилились в адрес Германии", – акцентирует Алексей Кущ.

Он не думает, что это возымеет действия. Возможно, поясняет эксперт, подобное давление оказало бы некое воздействие на Европу, если бы не было полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины. А сейчас, когда агрессия длится уже два года, европейцы психологически приняли, что нечто подобное Россия может учинить и против них. Соответственно – исчез страх неизведанного. Появилось понимание, что такая агрессия – реальна.

"А с пониманием – начались и систематические приготовления к отражению гипотетического нападения. Именно поэтому усиливается восточный фланг НАТО и так далее. Так что вряд ли очередные путинские угрозы возымеют какой-то эффект", – констатирует Алексей Кущ.

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